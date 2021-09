Hannover

Zum offiziellen Start des zweiten Ausbildungsjahres unter Einfluss der Corona-Pandemie am 1. September sind sowohl im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover als auch im regionalen Handwerk mehr Lehrstellenverträge abgeschlossen worden als noch vor zwölf Monaten. Die IHK verzeichnet ein Plus von zwei Prozent, die Handwerkskammer Hannover sogar einen Zuwachs von knapp 11 Prozent.

Krisenbranchen legen zu

Die IHK Hannover registriert derzeit knapp 8200 Berufsausbildungsverträge. Deutlich mehr Auszubildende als im Jahr 2020 locken nach Angaben der Kammer dabei vor allem von der Pandemie besonders betroffene Wirtschaftsbereiche an, in denen sich nach dem Neustart der Fachkräftemangel weiter verschärft hat. „Trotz der großen Schwierigkeiten bei der Berufsorientierung in der Corona-Zeit, in der Informationsveranstaltungen, Messen oder betriebliche Praktika nicht möglich waren, haben es Hotels und Gaststätten, die Logistik und der Handel geschafft, bei den Ausbildungszahlen an das Niveau vor der Krise anzuknüpfen“, sagt Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt.

Andrang bei den Kaufleuten

Wie aus pandemielosen Zeiten gewohnt gibt es Unterschiede zwischen den Branchen. Begehrt sind nach wie vor die kaufmännischen Berufe mit knapp 5500 abgeschlossenen Verträgen und einem Zuwachs von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auffällig sind dabei besonders das Hotel- und Gaststättengewerbe (plus 17,1 Prozent), das Verkehrs- und Transportgewerbe (plus 11,4 Prozent) und der Handel (plus 7,7 Prozent). Dagegen verzeichnen die industriell-technischen Berufe mit gut 2700 abgeschlossenen Verträgen einen Rückgang von 6,5 Prozent.

Nachwuchssorgen bei Bäckern und Fleischern

Die Handwerkskammer Hannover verzeichnet bisher 2519 Absolventen, die nun eine Ausbildung beginnen. „Dass das Handwerk in Corona-Zeiten insbesondere in den Bau- und Bauausbaugewerken durchgearbeitet hat, hat sich mit Blick auf die Ausbildungswahl unter junge Menschen wohl herumgesprochen“, teilt die Kammer mit. Insbesondere in den Berufen Maler und Lackierer, Maurer und Fliesenleger sowie im Zimmereihandwerk sei die Nachfrage an Ausbildungsplätzen hoch. Sorgenkind im Handwerk bleiben die Berufe im Bereich Ernährung. „Bäckereien, Konditoreien und Fleischereien haben weiterhin Nachwuchssorgen“, sagt Kammersprecherin Nina Lemmertz-Sickert.

Noch viele offene Lehrstellen

Im Ausbildungsmarkt ist nach wie vor Bewegung; bis zum 1. November sind noch Neueinstellungen möglich. Die Agentur für Arbeit in Hannover registriert für ihren Bezirk aktuell 1900 offene Lehrstellenangebote; rund 15.000 sind es im gesamten Bundesland Niedersachsen. „Es lohnt sich auch in den nächsten Wochen noch, sich zu bewerben“, rät Prof. Günter Hirth, Leiter Berufsbildung bei der IHK. Die Handwerkskammer wolle die Angebotsdichte bis weit in den Herbst hinein hochhalten, erklärt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Carl-Michael Vogt.

Von Bernd Haase