Corona-Pandemie - Insolvenz bei Hussel, Arko & Co – Holding in Hannover will weitermachen

Die Corona-Pandemie hat die Süßwaren-Branche erreicht. Eigentlich wollte der hannoversche Wirtschaftsprüfer Paul Morzynski Markengeschäfte wie Hussel, Arko und Eilles zu neuer Blüte führen. Stattdessen ist jetzt Krise angesagt. Die Läden sollen trotzdem offen bleiben – erstmal.