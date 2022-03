Hannover

Der hannoversche Energieversorger will trotz der Turbulenzen auf dem Energiemarkt am für 2026 geplanten Kohleausstieg festhalten. Im HAZ-Interview erklärt Vorstandschefin Susanna Zapreva, warum sie die Wärmeversorgung der Landeshauptstadt möglichst schnell von fossilen Energieträgern abkoppeln will und sogar über den Bau einer weiteren Müllverbrennungsanlage in der Region Hannover nachdenkt.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine droht eine Energiewende ganz anderer Art als bisher geplant. Wie sicher ist unsere Versorgung mit Gas und Strom, Frau Zapreva?

Die Primärenergie in Deutschland stammt zu 85 Prozent aus fossilen Rohstoffen. Das Gas, das Öl und die Kohle kommen zu mehr als der Hälfte aus Russland. Wir tun unser Bestes, um die Menschen in der Region Hannover sicher zu versorgen – auch indem wir zusätzliche Mengen am Markt aus anderen Regionen einkaufen, wo das möglich ist. Wenn es aber zu einem Embargo für russisches Gas kommen sollte, hätten wir ein nationales Problem.

Eigener Gasspeicher reicht nur für kurze Zeit

Enercity unterhält in Empelde einen eigenen Gasspeicher. Wie lange würde diese Reserve reichen?

Wenn der Speicher voll wäre, entspräche die Menge einem Drittel des Jahresverbrauchs von Hannover. Der Speicher ist derzeit ausreichend gefüllt, aber nicht voll; wir sind aktuell dabei, ihn über den freien Markt zur Hälfte zu füllen. Ein Speicher allein kann uns jedoch nicht helfen – bei einem nationalen Engpass wäre das gesamte Fernleitungs- beziehungsweise Übertragungsnetz betroffen. Hier ist also letztlich jeder von jedem abhängig: Alle müssen die richtigen Entscheidungen treffen.

Die Bundesregierung stellt inzwischen den Kohleausstieg bis 2035 infrage, sogar Grüne reden über eine Verlängerung der Laufzeit für die letzten Atommeiler – Sie wollen Ihr Kohlekraftwerk in Stöcken weiterhin bis 2026 stilllegen?

Wir fühlen uns durch die jüngsten Ereignisse in unserer Strategie bestätigt. Wir wollen so schnell wie möglich unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern überwinden und setzen auf Fernwärme aus anderen Quellen. Andere haben auf Gas gesetzt – und erleben jetzt eine böse Überraschung. Die Steinkohle für Stöcken müssen wir importieren, sie kommt zum größten Teil aus Russland. Falls diese Transporte ausbleiben, könnten wir sie perspektivisch durch Importe aus anderen Ländern ersetzen – das geht aber nicht von heute auf morgen. Außerdem würde der Betrieb deutlich teurer – die Kohle kommt ja nicht ohne Grund aus Russland.

Haben Sie denn da freie Hand? Die Bundesnetzagentur kann Enercity im Notfall zum Weiterbetrieb der Anlage zwingen...

Die Versorgungssicherheit hat natürlich Priorität. Wenn uns die Behörden vorschreiben, das Kraftwerk am Netz zu halten, dann tun wir das. Aber wir werden deshalb unser Investitionsprogramm nicht stoppen: Wir wollen möglichst schnell aus der Kohle aussteigen.

Dafür haben Sie nur noch knapp vier Jahre Zeit. Wie soll das in dieser Lage so schnell gelingen?

Beim Ersatz für den ersten Block des Kraftwerkes sind wir schon sehr weit. Auf dem Gelände in Stöcken sind ein Biomasseheizkraftwerk und eine Großwärmepumpe im Genehmigungsprozess. Die Klärschlammverwertungsanlage geht noch in diesem Jahr in Betrieb, die Abwärmenutzung der Müllverbrennungsanlage in Lahe ist es schon. Hinzu kommen zwei flexible Biomethan-Blockheizkraftwerke sowie eine „Power-to-heat“-Anlage, deren Herzstück ein Elektrodenkessel ist – also eine Art Tank, in dem Wasser mithilfe von Elektroden durch Wechselspannung erhitzt wird. Damit können wir den ersten Block voraussichtlich bis Ende 2024 stilllegen.

Enercity hat sich große Mengen an Altholz gesichert

Für das Heizkraftwerk brauchen Sie große Mengen Altholz, für die Anlage in Lahe 130.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr. Viele Kommunen aus der Region wollen ihren Klärschlamm lieber an eine Verbrennungsanlage in Hildesheim liefern, auch andere Versorger setzen auf Altholz. Bekommen Sie genug Brennstoff?

Das ist kein Problem. Aus der Region Hannover bekommen wir 60.000 Tonnen Klärschlamm, zudem haben wir verbindliche Zusagen von anderen Kommunen und regionalen Marktpartnern in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern. Wir haben die nötige Menge zu 95 Prozent unter Vertrag – für Kurzentschlossene gibt es noch eine kleine Reserve. Beim Altholz ist es ähnlich: Hier kommt das Material von Unternehmen aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern, die das Material entsorgen müssen.

In Stöcken gibt es aber noch einen zweiten Block mit einer Kapazität von ebenfalls 230 Megawatt...

Als Ersatz für den zweiten Block setzen wir auf die Abwärme großer Industriebetriebe und den Einsatz von Großwärmepumpen, etwa an Flüssen oder Gewässern, die selbst geringe Unterschiede in der Temperatur für die Wärmegewinnung nutzen. Darüber hinaus könnten wir Erdwärme anzapfen oder eine weitere Müllverbrennungsanlage bauen. Im Umkreis von bis zu 200 Kilometern gibt es viele solcher Anlagen, die bald das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und noch keine Fernwärme auskoppeln. Da könnte ein Neubau in unserer Region wirtschaftlich und klimapolitisch sinnvoll sein. Beide Optionen werden wir mithilfe von Machbarkeitsstudien prüfen.

Die Begeisterung für die Energiewende ist meist dort am größten, wo die Menschen von den Belastungen durch neue Windräder oder Müllverbrennungsanlagen verschont bleiben. Finden Sie es gerecht, nur die Menschen in den Randbezirken mit den Folgen des Kohleausstiegs zu konfrontieren?

Wir müssen beginnen, die Welt ein wenig anders zu sehen. Es darf nicht mehr nur um „meine“ Straße oder „meinen“ Bezirk gehen, sondern „unser“ Land und „unser“ Planet müssen im Mittelpunkt stehen. Die aktuellen Ereignisse rücken das hoffentlich noch mal in ein anderes Licht. Wir gucken uns nicht primär an, welche Menschen wo leben oder wer wie viel verdient. Wir gehen nach technischen Kriterien vor. Ich kann eine Wärmepumpe nur dort bauen, wo ich Wasser habe. Auch Transportmöglichkeiten sind wichtig – Standorte mit Anschluss an einen Kanal oder eine Autobahn sind deshalb interessanter als die Oststadt oder die List. Dort können wir nun einmal nichts hinstellen.

„Die Menschen werden um Fernwärme-Anschluss streiten“

Ganz ungeschoren kommen aber auch privilegierte hannoverschen Stadtteile nicht davon – Sie wollen vom nächsten Jahr an in neun von 13 Bezirken Fernwärme für Heizen und Warmwasseraufbereitung vorschreiben. Die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen...

Wenn die Lage so bleibt wie sie aktuell ist, werden sich die Menschen vermutlich bald darum streiten, wer zuerst ans Fernwärmenetz angeschlossen wird. Noch einmal: Fossile Energieträger sind keine Alternative mehr – aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch wegen der geopolitischen Risiken, die uns derzeit so eindrücklich vor Augen geführt werden.

Baustelle Fernwärmeleitung: In den kommenden Jahren will Enercity das Fernwärmenetz in Hannover verdichten. Quelle: Jonas Gonell

Es gilt aber auch: Wer sich einmal für Fernwärme entschieden hat, kann den Anbieter nicht mehr wechseln. Das Kartellamt spricht von „gefangenen Kunden“.

Die Landeskartellbehörde prüft regelmäßig die Preise für Wasser und Wärme – und wenn man die Fernwärmetarife bundesweit vergleicht, steht Hannover sehr, sehr gut da.

Nach der letzten Überprüfung durch die Kartellbehörde musste auch eine Enercity-Tochter ihre Preise senken...

Das betraf nur eine kleine Tochter in Potsdam. Seither beobachten wir die Preise noch genauer. So etwas wird uns sicher nicht noch einmal passieren.

Enercity will die Gaspreise weiter stabil halten

Wie muss man sich den Umstieg auf Fernwärme konkret vorstellen?

Das ist ein langsamer Prozess, der mindestens zwei Jahrzehnte dauert. Wir werden Haus für Haus individuelle Lösungen finden. Im Falle einer Gas-Zentralheizung bekommen die Kunden von einem Wechsel so gut wie nichts mit. Bei Gasthermen auf einzelnen Etagen wäre das auch recht unkompliziert, wenn sich alle Parteien in einem Haus einig sind. Sollte dem nicht so sein, bieten wir besondere Verträge für Wechselwillige an: Wir stellen ihnen zunächst eine Gasheizung zur Verfügung und rechnen das so ab, als seien sie bereits an die Fernwärme angeschlossen. Sobald die Heizungen der übrigen Bewohner wegen ihres Zustands ausgetauscht werden müssen, stellen wir auch diese auf Fernwärme um.

Ein wichtiges Entscheidungskriterium dürfte die Entwicklung der Gaspreise sein. Wann steht die nächste Erhöhung an?

Wir haben zu Corona-Zeiten, als die Preise eher niedrig waren, die Energiemengen für das gesamte Jahr 2022 gekauft, so dass wir unsere Preise im Moment garantieren können – das gilt jedoch unter der Voraussetzung, dass es bei der Versorgung aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht zu abnormen Belastungen kommt.

