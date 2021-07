Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) steht vor einem Umbruch. Der Konzern will künftig nicht mehr nur Transporter und Lieferwagen bauen, sondern auch das autonome Fahren zu einem Geschäft machen. Vorstandschef Carsten Intra und die Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic sagen im HAZ-Interview, wie dem Werk in Hannover dieser Wandel gelingen soll, warum der Standort eine gute Perspektive hat und wer künftig den Elektro-Bulli ID.Buzz kaufen soll.

Bei Ihrem Amtsantritt vor einem halben Jahr haben Sie gesagt, Sie fühlten sich „wie frisch verliebt“, Herr Intra. Wie geht es dem jungen Glück heute?

Carsten Intra: Der erste Eindruck hat sich bestätigt: Ich bin immer noch total begeistert. Wir haben trotz der widrigen Umstände schnell zusammengefunden und wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen – die Belegschaft ist total motiviert. Insofern fällt es mir leichter, meine erste große Liebe hinter mir zu lassen, wobei ich meinen früheren Arbeitgeber MAN natürlich immer noch mag.

In der Belegschaft gilt der „Nutzi“ als eine Art Ehrentitel, Frau Murkovic. Was macht die „Nutzis“ aus – und wie lange braucht es, bis man einer wird?

Bertina Murkovic: Das Selbstbewusstsein speist sich aus unserer besonderen Rolle. Wir bedienen eine eigene Kundengruppe, die keinen Pkw oder Lkw benötigt, sondern ein leichtes Nutzfahrzeug – ein Auto also, das sich privat wie beruflich nutzen lässt. Das führt auch in der Belegschaft zu einer hohen Identifikation mit unserer Marke. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen.

Wolfsburg würdigt die Sonderrolle von VWN

Blick in die Transporterfertigung bei VWN. Quelle: Henning Scheffen Photography

Im Konzern besetzt VWN eine besondere Nische: Technisch sind die Transporter den Pkw näher, die Kundschaft kommt eher aus dem Lkw-Bereich. Das war für das Verständnis in der Wolfsburger Zentrale nicht immer förderlich ...

Intra: Das mag einmal so gewesen sein, das hat sich aber geändert: Wir sind inzwischen gut zusammengewachsen. Auch im Konzern wird anerkannt, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil wir zwei verschiedene Kundengruppen gleichzeitig ansprechen. Dass wir dabei auch Menschen anlocken, die früher vielleicht eher einen Pkw gekauft hätten, mag manche neidisch machen – aber diesen Neid haben wir uns redlich verdient.

„Hannover bleibt die Zentrale von Volkswagen Nutzfahrzeuge“

Stöcken steht als Standort nicht allein: Es gibt zwei weitere Werke in Polen für die Modelle Caddy und Crafter, eine gemeinsame Produktion mit Ford ist geplant – was heißt das für Hannover?

Murkovic: Wir verändern unsere Marke grundlegend, aber Hannover bleibt die Zentrale von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir werden hier ab 2024 zwar nicht mehr den klassischen Transporter für Gewerbekunden bauen, den wir seit vielen Jahren kennen. Dafür bekommen wir jedoch den Elektro-Bulli ID.Buzz, den wir ebenfalls in zwei Varianten anbieten – eine für die Beförderung von Personen („People“) und eine als Frachter („Cargo“). Hinzu kommen der gerade vorgestellte neue Multivan (T7) sowie ein hochwertiges SUV-Modell für andere Konzernmarken. Und schließlich sind wir auch federführend für das autonome Fahren zuständig – Hannover wird also zu einem Hightech-Standort.

Intra: Das ist ein starker Vertrauensvorschuss vom Konzern. Man hat gesehen, dass wir hier eine starke Mannschaft haben, und traut uns in der Zukunft noch mehr zu. Hannover ist heute das größte Werk von VWN und bleibt das auch – mit mehr als der Hälfte der gesamten Belegschaft.

Statt eines Bullis für alle gibt es künftig drei Varianten

Der 100.000. Bulli lief im Oktober 1954 in Stöcken vom Band. Quelle: Geld Mogwitz

Der Bulli war immer ein Transporter für alle – für Familien, Handwerker und Weltenbummler. Jetzt gibt den neuen T7, einen alten T6.1 und bald den ID.Buzz. Warum ist diese Zellteilung nötig?

Intra: Wir standen vor der Frage, wie wir unsere Fahrzeuge elektrifizieren. Die Alternative war: Bauen wir einen Transporter zu einem E-Transporter um? Oder entwickeln wir ein völlig neues Modell? Wir haben uns für die zweite Variante entschieden, weil das für unsere Kunden Vorteile bringt – allein schon von der Raumaufteilung her, es gibt noch mehr Platz, noch mehr Variabilität.

Wer kauft künftig den T7, wer den ID.Buzz und wer den T6.1?

Intra: Wer ein Auto sowohl für kurze, emissionsfreie Fahrten in der Stadt benötigt, aber auch mal lange Strecken in den Urlaub fahren will, greift eher zum T7 mit Hybridantrieb als zum vollelektrischen ID.Buzz. Denn die „People“-Version ist ebenso wie der Kastenwagen ID.Buzz „Cargo“ ein Auto für Familien und Handwerker, die nicht mehr als 500 Kilometer am Stück fahren. Wer schließlich größere Mengen über weitere Strecken transportieren muss, entscheidet sich für den T6.1. So bieten wir für jeden den richtigen Bulli.

Aus der Belegschaft dringen auch kritische Stimmen. Mit dem reinen Handwerker-Bulli, den VWN künftig in einem Ford-Werk bauen will, verliere man ein verlässliches Modell mit hohem Volumen und bekomme dafür den ID.Buzz, von dem niemand wisse, wie er sich verkaufen wird ...

Murkovic: Natürlich fällt vielen der Abschied von unserem Brot-und-Butter-Auto schwer. Aber es wächst auch das Verständnis dafür, dass wir uns verändern müssen – und dass uns der Konzern die Chance gibt, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Es ist uns ja gelungen, das Stammwerk mit neuen Modellen für die nächsten zehn Jahre auszulasten.

„Wann der Verbrenner ausläuft entscheiden am Ende die Kunden“

Die siebte Generation des Transporters kommt gerade auf den Markt. Quelle: Uli Sonntag

Bei Volkswagen konkurrieren die einzelnen Marken bereits darum, wer am schnellsten aus dem Verbrenner aussteigt. Wird es die achte Generation des Bulli noch als Benziner oder Diesel geben? Kommt überhaupt noch ein T8?

Intra: Natürlich wird es irgendwann einen Nachfolger geben. Ob der dann T8 oder ID.Buzz2 heißt, ist zweitrangig. Für uns ist wichtig, dass der Markt für leichte Nutzfahrzeuge wächst – und darauf deutet alles hin: Die Paketdienste boomen bereits, und Taxianbieter werden zunehmend Mehrsitzer benötigen. Wann der Verbrenner ausläuft, entscheiden am Ende die Kunden.

Auch für die Belegschaft bedeutet der Wandel der Modellpalette eine Herausforderung. Während die einen noch Transporter bauen, bereiten sich andere auf den ID.Buzz und das neue SUV-Modell vor. Läuft das in der Praxis rund?

Murkovic: Das ist natürlich eine Herkules-Aufgabe. Aber wir haben den Anspruch, niemanden zurückzulassen. Ob Fahrzeugbau oder Komponente: Wenn Produkte auslaufen, Aufgaben sich verändern, kümmern wir uns als Betriebsrat um Perspektiven und die Qualifizierung für unsere Beschäftigten. Wandel bedeutet Veränderung, und natürlich gibt es Sorgen und Vorbehalte. Aber mit der Beschäftigungssicherung und den Qualifizierungskampagnen haben wir einen guten Rahmen, um Sicherheit in der Veränderung zu gewährleisten.

Zur Person Carsten Intra ist seit September 2020 Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Der 49-Jährige war zuvor Personalvorstand und Arbeitsdirektor beim Lkw-Bauer MAN. Der promovierte Maschinenbauingenieur hat seine Karriere 2001 bei der damaligen MAN Nutzfahrzeuge AG begonnen und durchlief in der Folge mehrere Stationen bei der späteren VW-Tochter. Bertina Murkovic ist im Volkswagen-Konzern die erste Frau, die an die Spitze eines Betriebsrates gewählt wurde. Erstmals in Kontakt mit dem Gremium kam die heute 63-Jährige während ihres von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Germanistik- und Soziologie-Studiums an der Uni Hannover, seit 2002 ist sie Mitglied im Betriebsrat und stieg später zur Vize-Chefin auf, bevor sie 2018 den Vorsitz übernahm. Murkovic gehört auch dem Präsidium des VW-Aufsichtsrates an.

VWN will beim autonomen Fahren führend werden

VWN will bis 2025 zum führenden Hersteller beim autonomen Fahren werden. Ist das angesichts der üblichen Zyklen in Ihrer Industrie in der Kürze der Zeit realistisch?

Intra: Wir stehen ja nicht mehr am Anfang, sondern testen die Fahrzeuge bereits – noch in diesem Jahr erstmals auf der Straße. Dann geht es darum, das System so zu optimieren, dass es sicher fährt. In vier Jahren wollen wir es kommerziell nutzen. Das ist zugegebenermaßen ambitioniert, aber auch realistisch.

Welche Kunden haben Sie im Blick?

Murkovic: Auch hier wird es ein zweigeteiltes Geschäft geben: Zum einen „Mobilität als Service“ wie wir das von unserem Fahrdienst Moia bereits kennen, zum anderen geht es um Transportdienstleistungen, also darum, Waren im Auftrag von Kunden von A nach B zu bringen.

Intra: Bei den Märkten konzentrieren wir uns auf die USA und Europa und rechnen damit, daraus spätestens bis 2030 ein nennenswertes Geschäft zu machen. Wir wollen weltweit die Nummer eins werden.

Verteilung der Mikrochips folgt klaren Regeln

Wegen des weltweiten Halbleitermangels im Rückstand: Im polnischen Wrzesnia montieren Mitarbeiter den Lieferwagen Crafter. Quelle: Rainer Jensen

Aktuell bremst der Mangel an Mikrochips die Produktion, bei VW ist von einem „Häuserkampf“ die Rede, um an die Bauteile zu kommen. Wie wird intern entschieden, welche Marke wie viele Halbleiter bekommt?

Intra: Im Konzern gibt es dafür klare Regeln, die sich an der Zahl der Aufträge und an deren Wert orientieren. Diese Zuteilung läuft ziemlich reibungsfrei, weil jeder die Kriterien kennt. Intern gibt es also keine Kämpfe, es gibt international eine Konkurrenz zwischen einzelnen Branchen wie etwa der Unterhaltungselektronik- und der Autoindustrie. Wir hoffen, dass sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte verbessert.

Auch VWN musste die Produktion unterbrechen. Wie viele Fahrzeuge konnten bisher nicht gebaut werden? Lässt sich das im Jahresverlauf noch aufholen?

Murkovic: Wir haben volle Auftragsbücher. Es gilt, das zweite Halbjahr entsprechend zu gestalten.

Intra: Bei den Transportern ist die Lücke nicht so groß, da fehlen uns etwa 5 Prozent der geplanten Menge, das lässt sich ohne eine allzu große Belastung für die Belegschaft aufholen. In Polen haben wir beim Caddy und beim Crafter schon erhebliche Rückstände, da sind wir eher 15 Prozent unter Plan. Deshalb wollen wir dort in der zweiten Jahreshälfte einen großen Teil der Samstage produzieren. In Hannover werden wir dieses Jahr gut 150.000 Fahrzeuge bauen – aber für alle Prognosen gilt natürlich, dass wir genügend Chips bekommen.

Vom nächsten Jahr an will VWN wieder Geld verdienen

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie musste auch das Werk in Hannover 2020 zwischenzeitlich seine Tore schließen. Quelle: Tim Schaarschmidt

VWN hat 2020 mit einem Verlust abgeschlossen und rechnet auch dieses Jahr mit roten Zahlen. Wann wird es besser?

Intra: Spätestens 2022. Wir investieren derzeit erheblich in die Entwicklung neuer Produkte und den Umbau der Werke. Dazu kommen die Belastungen durch sogenannte Lenkungsabgaben, die wir konzernintern für die Überschreitung der CO2-Abgaswerte abführen – 2020 waren das rund 340 Millionen Euro. Mit dem Anlauf des ID.Buzz sinkt diese Belastung deutlich. 2023 wollen wir wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Planungen sehen vor, dass VWN bis 2029 ein Drittel seiner 15.000 Stellen abbaut. Wie sicher sind Sie, dass es dabei bleibt?

Murkovic: Für die Stammbelegschaft werden wir den Abbaupfad – wie in der Vereinbarung zur Standortsicherung festgeschrieben – beschreiten. Darunter geht es definitiv nicht! Es kann aber sein, dass wir zwischenzeitlich noch zusätzliche Beschäftigte an Bord holen müssen, um Arbeitsspitzen abzudecken.

Intra: Ich möchte das noch mal unterstreichen: Wir werden auch zum Ende des Jahrzehnts noch mehr als 10.000 Mitarbeiter hier in Hannover haben. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen, der Abbau erfolgt entlang der demografischen Kurve. Und wenn es gut läuft und wir mehr Mitarbeiter in Hannover brauchen, dann freuen wir uns alle darüber.

Von Jens Heitmann