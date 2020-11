KSM Castings in Hildesheim: Mitarbeiter stimmen Lohnverzicht zu

Hildesheim

Der Stellenabbau beim Automobilzulieferer KSM Castings soll geringer ausfallen als nach dem Insolvenzantrag im Juli geplant. 328 von insgesamt 1900 Beschäftigten müssen gehen, davon 135 am Hauptsitz in Hildesheim. Ursprünglich war dort die doppelte Zahl vorgesehen.

Die weiteren Arbeitsplätze werden an den Standorten Wernigerode, Wuppertal und Radevormwald gestrichen. Die betroffenen Mitarbeiter können zu verringerten Löhnen in eine Transfergesellschaft wechseln. Sie bietet Qualifizierungen an und hilft bei der Suche nach neuen Jobs.

Bis zu 9,1 Prozent weniger Gehalt

Die Beschäftigten, die bleiben, sollen in den nächsten Jahren auf bis zu 9,1 Prozent ihrer Bruttogehälter verzichten. Einem entsprechenden Abkommen hat eine deutliche Mehrheit der IG-Metall-Mitglieder unter den Mitarbeitern an allen vier Standorten zugestimmt. In Hildesheim votierten 75 Prozent der Teilnehmer für die Vereinbarung. Dort sollen künftig noch rund 700 Beschäftigte arbeiten.

Um die Bedingungen des Lohnverzichts hatten Unternehmen und Gewerkschaft bei insgesamt zehn Verhandlungsrunden gerungen. Die Mitarbeiter in Hildesheim sollen in den nächsten beiden Jahren auf 2,9 Prozent des Tarifgehalts verzichten und jeweils nur das halbe Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen. In den drei Jahren danach werden die Einschnitte reduziert. Auch Treueprämien für langjährige Mitarbeiter werden nicht gezahlt.

Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

Im Gegenzug sagt der chinesische Eigentümerkonzern Citic Dicastal bis Ende 2025 den Erhalt aller Standorte zu. Außerdem soll es bei KSM in den nächsten fünf Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Firma verpflichtet sich, 59,1 Millionen Euro in Hildesheim zu investieren. Das Geld soll vor allem dazu dienen, die Produktion von Bauteilen für Elektrofahrzeuge auszuweiten. Bisher ist das Gießereiunternehmen, zu dessen wichtigsten Kunden VW, Daimler, Bosch und ZF zählen, stark auf das Verbrennergeschäft ausgerichtet.

Die Vereinbarung ist ein zentraler Baustein des Insolvenzplans von KSM. Sie war auch Bedingung für die Zusage des Eigentümerkonzerns, den Gläubigern ihre Außenstände vollständig zu erstatten. Am nächsten Donnerstag entscheidet die Gläubigerversammlung über die Annahme des Plans. Stimmt sie zu, könnte das Amtsgericht Hildesheim das Insolvenzverfahren noch zum Ende dieses Jahres aufheben.

