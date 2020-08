Hannover

Die Industriegewerkschaft Metall hat erstmals in Niedersachsen den Erhalt von Arbeitsplätzen nur für Mitglieder gesichert. Ein jetzt unterzeichneter Ergänzungstarifvertrag beim Triebwerkshersteller MTU in Langenhagen sieht vor, dass befristet Beschäftigte nach dem Auslaufen ihrer Arbeitsverträge für bis zu zwei Jahre im Unternehmen bleiben können – sofern sie der Gewerkschaft angehören. „Uns ist hier eine Regelung gelungen, die wir exklusiv für unsere Mitglieder zur Anwendung bringen werden“, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Hannover, Dirk Schulze, am Freitag.

MTU leidet unter der Flaute im Luftverkehr. Weil die Fluggesellschaften weniger Triebwerke und Ersatzteile benötigen und auch nur eine geringe Zahl von Maschinen zur Wartung schicken, ist der Umsatz des Konzerns im zweiten Quartal 2020 um knapp ein Drittel auf 776 Millionen Euro gesunken. Der Überschuss schrumpfte gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 87 Prozent auf etwa 13 Millionen Euro. Das Unternehmen will bis zu 15 Prozent seiner zuletzt knapp 11.000 Arbeitsplätze streichen.

Anzeige

MTU will qualifizierte Mitarbeiter halten

Bei MTU Maintenance in Langenhagen sind derzeit knapp 2500 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Betriebsrat wurde Kurzarbeit bis Oktober vereinbart. Bis Ende August 2021 wären die befristeten Verträge von mehr als 300 Beschäftigten ausgelaufen, hieß es bei der IG Metall. Von dem Ergänzungstarifvertrag profitiere bis September zunächst ein Dutzend befristet Beschäftigte. Bis zum Jahresende könnte sich die Regelung des mit dem Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall geschlossenen Tarifvertrages für bis zu 91 Mitarbeiter positiv auswirken.

Weitere HAZ+ Artikel

„Unsere Motivation zu diesem Schritt ist es, das über Jahre aufgebaute Fachwissen und die Kompetenz der Fachkräfte am Standort zu halten“, sagte Holger Sindemann, Geschäftsführer bei MTU Maintenance Hannover. „Es ist ein guter Kompromiss zur Beschäftigungssicherung in schwierigen Zeiten“, erklärte Betriebsratschef Kai Eisenblätter. Sollte MTU die Krise in absehbarer Zeit überwinden, könne es sogar die Chance geben, die betroffenen Mitarbeiter in unbefristete Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Schließlich habe der Konzern vor der Corona-Krise regelmäßig über einen Mangel an Fachkräften geklagt.

IG Metall fordert Sonderrechte für ihre Mitglieder

Die IG Metall sucht schon länger nach Möglichkeiten, besondere Vorteile für ihre eigenen Leute zu erreichen. Ziel müsse es sein, „eine angemessene Differenzierung zwischen IG-Metall-Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern im Alltag spürbar zu machen“, heißt es in einem Beschluss des Gewerkschaftstages aus dem vergangenen Jahr. Ohne entsprechende Privilegien falle es den Funktionären zunehmend schwer, „Nicht-Mitglieder für die IG Metall zu begeistern und den Mitgliederbestand zu halten“.

Für die bei MTU befristet Beschäftigten ist die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft jedoch keine Garantie für eine Weiterbeschäftigung. Die Entscheidung darüber, welche Verträge verlängert würden, falle in Verhandlungen mit dem Unternehmen, erklärte die IG Metall. Dabei werde auch die Qualifikation der Beschäftigten berücksichtigt. Der Ergänzungstarifvertrag verbessere für Gewerkschaftsmitglieder nur die Chance, an Bord zu bleiben. „Das ist kein Freifahrtschein.“

Von Jens Heitmann