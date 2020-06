Die Sparpläne bei Karstadt-Kaufhof treffen Hannover mitten in der Fußgängerzone: Nach Informationen der HAZ steht das Haus an der Georgstraße auf der Liste derjenigen Kaufhäuser, die der Warenhauskonzern schließen will. An dem Standort hatte Karstadt vor mehr als 100 Jahren sein erstes hannoversches Haus eröffnet.