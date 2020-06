Essen

Zusätzlich zur geplanten Schließung von Dutzenden Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen offenbar auch zahlreiche Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports dicht machen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Sonnabend, dass 20 von 30 Häusern geschlossen werden sollen. Die Verhandlungen hätten bis zum frühen Morgen gedauert, hieß es. Zuvor hatte der „ Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet.

Offizielle Liste liegt noch nicht vor

Dem Bericht zufolge sollen unter anderem die Standorte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München sowie die Hauptverwaltung von Karstadt Sports in Essen geschlossen werden. Insgesamt seien 700 Arbeitsplätze betroffen. Auch die Filialen in Kiel, Norderstedt und eine Filiale in Hamburg werden nicht weitergeführt, berichtet der „Spiegel“.

In Niedersachsen betreibt Karstadt Sports Filialen in Hannover, Göttingen und Braunschweig. Ob sie auch auf der Streichliste stehen, ist noch nicht bekannt.

Die Sparpläne von Karstadt-Kaufhof treffen auch Hannover, Karstadt an der Georgstraße wird geschlossen, Karstadt Sports in der großen Packhofstraße wird separat verhandelt. Quelle: Rainer Droese

Warenhauskonzern fährt scharfen Sparkurs

Der angeschlagene Warenhauskonzern hatte am Vortag die Schließung von 62 seiner 172 Häuser angekündigt. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates werden dadurch insgesamt 5317 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren. Der Konzern hat derzeit noch 28.000 Beschäftigte. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar bis zu 80 Geschäfte dicht machen wollen.

Die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof hatte die Maßnahmen am Freitag als unvermeidlich bezeichnet. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele Tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Von RND/dpa/güm