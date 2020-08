Hannover

Diese Geschichte erzählt vom Aufblühen des Konsums in Hannover. Und vom Wachstum von Warenhäusern wie Karstadt und Kaufhof über mehr als ein Jahrhundert. Sie erzählt aber auch vom schleichenden Niedergang, weil Investoren sich nicht an Versprechen hielten, weil sich Kaufgewohnheiten geändert haben, und Trends viel zu lange verschlafen wurden.

Karstadt und Kaufhof in Hannover hatten einst sieben Standorte

Zusammen mit ihren Haupthäusern haben die einst so stolzen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof (sowie die Galeria Horten) zeitweilig insgesamt sieben Häuser in Hannovers Innenstadt betrieben, hinzu kamen große Sortimente in Umlandkommunen wie Laatzen und Garbsen. In den vergangenen, quälenden Jahren des Niedergangs ist die Zahl der Standorte auf vier geschrumpft. Inzwischen ist klar, dass es auch dabei nicht bleiben wird. Das Karstadt-Haus an der Georgstraße steht auf der Schließungsliste des Konzerns – Mitte Oktober gehen hier die Lichter aus.

Der Anfang von Karstadt in Hannover an der Ecke Georgstraße/Schillerstraße. Quelle: Bernd Schwabe/Wikipedia (Scan einer historischen Ansicht um 1905)

Genau dort hatte alles begonnen – mit dem prächtigen Jugendstil-Neubau von Karstadt, wo heute die vollverglaste Immobilie mit der runden Ecke zum Schillerdenkmal thront. 1903 hatte Rudolph Karstadt das Grundstück von der Deutschen Bank gekauft, das war 22 Jahre nach Eröffnung seines ersten Karstadt-Hauses 1881 in Wismar. Bis 1906 baute er sich auf der Fläche sein insgesamt 25. Karstadt-Haus, das als eines der schönsten und größten in seinem Firmenimperium galt. Auch damals war Hannover schon eine wichtige Einkaufsstadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: Das wiederaufgebaute Karstadt-Gebäude in der Georgstraße um 1950. Quelle: HAZ-Archiv

Als nach dem Ersten Weltkrieg und der schweren Inflation der Weimarer Zeit die Geschäfte allmählich wieder florierten, erweiterte die Kaufhauskette 1929 den Standort Hannover um ein Haus in der Großen Packhofstraße/Ecke Heiligerstraße, wo heute Karstadt-Sports steht. Beide Häuser wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, neu auf- und in den Folgejahrzehnten mehrfach umgebaut.

Das Karstadt-Haus an der Georgstraße: Sechzigerjahre und heute

In den Boomjahren der Nachkriegszeit expandierte das Unternehmen immer mehr. Ältere erinnern sich an das Gebäude für Heim & Technik an der Großen Packhof-/Ecke Osterstraße. 1978 wurde es eröffnet, heute wirtschaften dort TK-Maxx und andere. Oder an das 1995 eröffnete Bettenhaus in der Schillerstraße sowie das Technikhaus (zeitweilig auch „Inscene“ mit junger Mode) in der Bahnhofstraße gegenüber von Kaufhof. Sie alle sind geschlossen. Die Nachfrage nach den Großsortimenten unter dem alten Karstadt-Motto „Alles unter einem Dach“ schrumpfte bereits lange, bevor es die Konkurrenz durch den Internethandel gab.

Der alte Kaufhof-Standort am Hauptbahnhof

Das einstige Kaufhof-Flaggschiff am Ernst-August-Platz: Hinter der braunen Fassade sollen noch Teile der historischen Steinfassade liegen. Quelle: Moritz Frankenberg

Saturn und Media-Markt gehörten einst zu Kaufhof

Das Unternehmen Kaufhof schaffte es schneller, auf Trends zu reagieren. Das 1879 in Köln gegründete Unternehmen ist sogar drei Jahre älter als Karstadt und expandierte vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stark. Kaum bekannt ist, dass zum Konzern bis in die Neunzigerjahre Marken wie Saturn und Media-Markt gehörten sowie Jacques’ Wein-Depot. Mit der Übernahme von Galeria Horten 1994 kopierte Kaufhof das Galerie-Konzept, bei dem sich Einzelmarken auf den großen Flächen der Warenhäuser präsentieren. Das schaffte mehr Vielfalt, brachte Einnahmen und verlagerte das wirtschaftliche Risiko etwas.

Hinter der anthrazitbraunen Siebzigerjahre-Fassade des großen Kaufhof-Hauses am Ernst-August-Platz sollen sich noch Teile der historischen Steinfassade befinden.

Der alte Horten-Standort in der Altstadt

Glasfassade zur Osterstraße: Der alte Horten-Standort in der Altstadt, zwischenzeitlich Kaufhof, jetzt ein Teil von Karstadt-Kaufhof. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Der zweite Kaufhof-Standort zwischen Oster- und Schmiedestraße dagegen ist ein alter Horten-Sitz, was sich deutlich an dem weißen Betonwabenmuster an der Fassade Richtung Marktkirche zeigt. Zur Osterstraße hin ist eine verglaste Kaufhof-Fassade installiert.

Gelitten haben die Mitarbeiter von Karstadt und Kaufhof

Seit der Jahrtausendwende ist das Warenhaus-Konzept der inzwischen fusionierten Konzerne Karstadt und Kaufhof zunehmend instabil geworden. Fachleute und Kunden kritisieren, dass die Sortimentsbreite nachgelassen habe, ohne dass die Sortimentstiefe ausreichend gewachsen sei. Anders gesagt: Die Kunden hatten weniger Auswahl.

In den Innenstädten wächst zudem der Anteil an sogenannten Monolabelstores, mit denen sich die Trendmarken präsentieren, die man mit kleinerem Sortiment auch bei Karstadt und Kaufhof findet.

Jetzt gehört auch Sportscheck dazu

Mehrfach wurden die Warenhausmarken und mit ihnen die Häuser und die Mitarbeiter verkauft. Gelitten haben darunter vor allem die Belegschaften, die von einem Sanierungskonzept zum nächsten immer neuen Gehaltsverzicht üben mussten, ohne dass eine Besserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht kam. Unverdrossen aber geht auch die Spitze unter Investor René Benko weiter auf Einkaufstour: Zuletzt wurde dem Unternehmen Ende 2019 die Sportscheck-Kette einverleibt, sodass nun auch das hannoversche Sportscheck-Haus an der Ecke von Oster- und Karmarschstraße zum Karstadt-Kaufhof- Imperium zählt. Nun gibt es neue Einschnitte.

Der Glanz des Warenhauskonzepts ist verschwunden

Für frei werdende Häuser, da sind sich Handelsexperten und Stadtentwickler einig, wird es weiter Nutzer geben. Sie liegen alle in besten Innenstadtlagen. Der einstige Glanz des Warenhauskonzepts, das Einkaufsstädte wie Hannover über mehr als 100 Jahre geprägt hat, verblasst aber zunehmend.

Von Conrad von Meding