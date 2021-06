Hannover

Den rund 3800 Corona-Testzentren in Niedersachsen droht der finanzielle Kollaps. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) will das Geld für die eingereichten Abrechnungen der Corona-Testanbieter nicht mehr auszahlen, wenn sie die Korrektheit der darin gemachten Angaben überprüfen muss. „Wir haben weder die personellen noch die logistischen Möglichkeiten dafür, um diese Aufgaben zu übernehmen“, sagte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch am Montag in Hannover. Damit reagiert die ärztliche Selbstverwaltung auf eine geplante neue Corona-Testverordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium, die am Donnerstag in Kraft treten soll.

Abrechnung ohne Belege

Laut der Verordnung sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen „die Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnungen“ der Testzentren prüfen. Die Behörde will damit verhindern, dass Betreiber mehr sogenannte Bürgertests abrechnen können als tatsächlich stattgefunden haben. Zuletzt war die Firma MediCan wegen Betrugsverdachts bei den Schnelltestabrechnungen in die Schlagzeilen geraten.

Bisher zahlen die Kassenärztlichen Vereinigungen die von den Testzentren geltend gemachten Beträge ohne jede Prüfung aus, erhalten dafür eine Provision und lassen sich das Geld anschließend vom Bund aus Steuermitteln erstatten. Die Betreiber können pro Bürgertest 18 Euro abrechnen, ohne dass sie Belege vorlegen müssen – etwa dafür, ob sie überhaupt Antigen-Schnelltests gekauft haben. Diese Pauschale soll zum 1. Juli auf maximal 12,50 Euro sinken.

„Politische Bauernopfer“

Die Kassenärztlichen Vereinigungen fühlen sich von der neuen Testverordnung überfordert. „Wir sollen jetzt dafür bluten, dass es bei der Auswahl der Teststellenbetreiber und den Vorgaben in der Testverordnung zu Mängeln gekommen ist“, sagte KVN-Chef Barjenbruch. „Wir fühlen uns als politische Bauernopfer.“

Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind die Bundesländer in der Pflicht, die Betreiber zu kontrollieren. „Sie haben eine kunterbunte Vielfalt an Teststellen zugelassen, die teilweise offenbar Mängel aufweisen“, sagte der stellvertretende KBV-Chef Stephan Hofmeister. Die KBV befürchtet, dass durch die vorgesehenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit ein „erhebliches Haftungsrisiko“ für den Vorstand der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung entstünde.

Hohe Rechnungen noch offen

Für die Testzentren geht es um viel Geld: Für die Monate März und April haben die Betreiber in Niedersachsen über die KVN knapp 42 Millionen Euro in Rechnung gestellt und erhalten. Die Abrechnung für den Mai laufe gerade, sagte Barjenbruch. Die Beträge sollten eigentlich in der letzten Juniwoche ausgezahlt werden – doch das sei nun ungewiss.

Die in der neuen Testverordnung vorgesehen Regelungen machten es unmöglich, „Auszahlungen rechtssicher vorzunehmen“. Für den Fall von Honorarkürzungen drohten sonst lange rechtliche Auseinandersetzungen mit den Betreibern der Teststellen. Bei der KVN rechnet man damit, dass die Testzentren für die Monate Mai und Juli insgesamt Beträge von etwa 30 Millionen Euro in Rechnung stellen werden.

Von Jens Heitmann