Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) mit Sitz in Hannover will die Verwaltungskosten verringern, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Zunächst schließt sie ein Servicezentrum in München und baut den Standort in Halle um. Bis Ende 2023 könnte fast jede zehnte der knapp 3800 Stellen wegfallen.