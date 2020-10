Hannover

Die Corona-Krise gefährdet nach Einschätzung der KfW-Bank mehr als eine Million Stellen im deutschen Mittelstand. Nach einer Untersuchung des staatlichen Förderinstituts planen 16 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Jahr einen Abbau von Arbeitsplätzen.

Insgesamt könne sich die Zahl der Erwerbstätigen im Mittelstand um rund 3,3 Prozent verringern, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten „KfW-Mittelstandspanel“. „Trotz der Erholung im dritten Quartal sind die Geschäftserwartungen für 2020 historisch schlecht“, sagte die Chefvolkswirtin der Bank, Fritzi Köhler-Geib. Vor allem der Dienstleistungssektor streiche Jobs.

Anzeige

Die meisten der etwa 3,8 Millionen mittelständischen Firmen, die als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten, rechnen der Umfrage zufolge nicht mit einer raschen und kräftigen Erholung der Konjunktur. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen erwartet, dass die Umsätze stagnieren. Jeder vierte Mittelständler befürchtet, dass seine Erlöse unter dem Niveau von 2019 liegen werden. Nur 27 Prozent der Firmen rechnen mit einem Anstieg.

Unsicherheit in den Unternehmen ist weiter groß

In der stark von der Metall- und Elektroindustrie geprägten niedersächsischen Wirtschaft hat sich die Stimmung zuletzt hingegen deutlich aufgehellt. Der von der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) nach einer Umfrage unter 2000 Firmen ermittelte Indikator für das Konjunkturklima stieg im dritten Quartal um 13 auf 89 Punkte. „Wir haben die paradoxe Situation, dass knapp drei Viertel der Unternehmen mit ihrer Geschäftslage zufrieden, aber gleichzeitig viele Firmen in ihrer Existenz gefährdet sind“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt.

Während der Tourismus, die Messewirtschaft und die Gastronomie weiterhin stark unter der Corona-Krise leiden, spürt besonders die Industrie eine Belebung der Nachfrage aus dem In- und Ausland. Bei zwei Dritteln der Betriebe haben sich die Geschäfte der Umfrage zufolge weitgehend „normalisiert“. Die Auftragseingänge seien fast wieder beim alten Niveau angekommen, hieß es. Über alle Branchen hinweg sei die Unsicherheit aber nach wie vor groß. „Uns fehlen die Optimisten“, sagte Bielfeldt. Folglich hielten sich die Unternehmen bei Investitionen zurück, auch neue Stellen seien nicht in Sicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niedersachsen bis Ende September um 50.000 gestiegen.

„Uns fehlen die Optimisten“: IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt stellt fest, dass sich Unternehmen mit Investitionen zurückhalten. Quelle: Samantha Franson

IHKN warnt vor weiterem Lockdown

Die Umfrage der IHKN lief von Mitte September bis Anfang Oktober – seither hat sich die Zahl der Covid-19-Infektionen deutlich erhöht. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts GfK ist die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland schon wieder deutlich gesunken. In der Wirtschaft nehme die Furcht vor einer zweiten landesweiten Schließung von Geschäften zu, sagte Bielfeldt. „Wir müssen jetzt unbedingt einen zweiten Lockdown verhindern.“ Betriebe dürften nur geschlossen werden, wenn sie von einem Corona-Ausbruch betroffen seien, sagte die Hauptgeschäftsführerin. Wichtig sei zudem, die Kinderbetreuung sicherzustellen, damit Eltern weiterhin arbeiten könnten.

Von Jens Heitmann und Friederike Marx