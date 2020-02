Hannover

Die Autohersteller wollen in Deutschland Hunderttausende Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Dies stellt auch die Kraftfahrzeugwerkstätten vor Herausforderungen. Der Präsident des Landesverbands des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-Bremen, Karl-Heinz Bley, erklärt im HAZ-Interview, wie sich die rund 3500 Betriebe seiner Branche auf den Wandel vorbereiten – und warum die Anforderungen an die Mitarbeiter steigen werden.

Umfragen zufolge erwägen 51 Prozent der Verbraucher in Deutschland, ein Elektroauto zu kaufen – bisher haben es aber nur 2 Prozent getan. Warum ist die Lücke so groß, Herr Bley?

Die Schere geht deshalb so weit auseinander, weil E-Autos zum einen deutlich mehr kosten als Fahrzeuge mit einem Verbrennermotor – zum anderen reicht die Reichweite der batteriebetriebenen Pkw noch nicht aus. Die heute verfügbaren Elektroautos sind allenfalls auf Kurzstrecken akzeptabel. Für längere Fahrten eignen sie sich nicht, schon wegen der langen Ladezeiten.

Neben den Ladezeiten nennen potenzielle Käufer auch Zweifel an der Lebensdauer der Batterien als Grund für ihre Zurückhaltung. Können Sie das als gelernter Kfz-Mechaniker nachvollziehen?

Ja, denn noch fehlt allen die nötige Erfahrung mit Elektroautos. Wir können uns nur an das halten, was die Hersteller sagen. Jeder weiß aber aus dem eigenen Zuhause, dass Batterien – ob in der Taschenlampe oder im Wecker auf dem Nachttisch – eine unterschiedlich lange Lebensdauer haben. Irgendwann wird die Leistung schwächer. Wie sich das bei Autos auswirkt, lässt sich heute nicht abschätzen. Das macht es für die Kunden schwer.

Politik und Hersteller wollen die Entscheidung für ein E-Auto mit einem Umweltbonus erleichtern: Statt 4000 Euro soll es 6000 Euro Förderung pro Fahrzeug geben. Noch aber ist unklar, ab wann die Regelung gilt. Folglich kauft keiner. Sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?

Wenn politische Entscheidungen getroffen werden, muss man auch schnell Taten folgen lassen. Wenn das nicht möglich ist, weil sich die Bundesregierung und die EU-Kommission nicht zügig über Details verständigen können, sollte man das pragmatisch regeln – etwa durch die Zusicherung, dass alle, die noch in diesem Jahr ein E-Auto bestellen, auch die Förderung in voller Höhe bekommen, sobald diese in Brüssel genehmigt worden ist. Im Übrigen sollte der Bonus auch für synthetische Kraftstoffe oder auch gasbetriebene Fahrzeuge gelten, denn auch diese schonen die Umwelt.

Von den großen Autoherstellern setzt Volkswagen alles auf die Karte Elektromobilität. Schon in diesem Jahr will der Konzern mehr als 400 000 E-Autos verkaufen. Halten Sie das für realistisch?

Das ist eine sehr mutige Ansage. Ich wünsche mir als Niedersachse natürlich, dass das gut geht. VW ist ein Aushängeschild für unsere Branche – das darf nicht scheitern. An der Größenordnung zweifele ich trotzdem: Die Bundesregierung hat einmal das Ziel ausgegeben, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen. Wir wissen alle, was daraus geworden ist. Da hat man den Mund zu voll genommen.

Nach Einschätzung von VW gibt es keine Alternative zur E-Mobilität, um die verschärften Abgasvorschriften der Europäischen Union einhalten zu können.

Die Elektromobilität ist eine Brückentechnologie. Andere Länder setzen auch auf Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Man muss sich fragen, ob die deutsche Autoindustrie gut beraten ist, so stark auf E-Mobilität zu setzen. Die Klimabilanz der E-Autos ist längst nicht so gut, wie es den Anschein hat, wenn man eine ehrliche Bilanz von der Entstehung bis zur Entsorgung der Batterie zieht. Ein moderner Diesel ist da besser. Mit neuester Filtertechnologie stößt der sauberere Luft aus, als er einatmet.

Norwegen ist das Land mit dem höchsten Anteil an Elektroautos. Weil deren Motoren aus weniger Teilen bestehen als die von Verbrennern, ist das Geschäft der Kfz-Werkstätten dort bereits um 20 Prozent eingebrochen. Müssen Sie Angst um Ihre Laufkundschaft haben?

Wir werden natürlich gewisse Einbußen haben, aber ich erwarte keine starken Einbrüche: Auch E-Auto haben Bremsen und Reifen und müssen regelmäßig gewartet werden. Wir stellen uns auf einen allmählichen Übergang ein – die Verbrenner werden nicht von heute auf morgen verschwinden. In Deutschland gibt es aktuell 52 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, das wird also dauern.

Derzeit gibt es rund 3500 Kfz-Betriebe in Niedersachsen. Wie viele werden es in zehn Jahren sein?

Der Anspruch an unsere Mitarbeiter wird noch einmal steigen. Wir müssen viel in die Aus- und Fortbildung investieren und werden auch zunehmend Gymnasiasten für uns gewinnen müssen. Um mit Hochvolttechnologie, Fahrerassistenzsystemen und Abbiegeassistenten umgehen zu können, braucht es spezielle Kenntnisse. Diese Anforderungen wird unter Umständen nicht mehr jede Werkstatt erfüllen können. Da wird sich Spreu vom Weizen trennen. Meisterbetriebe werden am Markt bestehen können.

Abiturienten wollen meist studieren. Kfz-Mechatroniker ist immer noch der Wunschberuf vieler Hauptschüler – können diese die Anforderungen an das Stellenprofil künftig nicht mehr erfüllen?

Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die zwei gesunde Hände haben und handwerklich geschickt sind, auch künftig ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wir würden deshalb gern eine Ausbildung mit einem verschlankten Theorieanteil anbieten. Dies müssten jedoch alle an der Berufsausbildung beteiligten Institutionen unterstützen. Das könnte auf eine Art Helfertätigkeit hinauslaufen. Hauptschüler dürfen nicht leer ausgehen.

Zur Person Karl-Heinz Bley ist gelernter Kfz-Mechaniker und steht an der Spitze des Landesverbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Niedersachsen-Bremen, der die berufsständigen Interessen von rund 3500 Meisterbetrieben vertritt. Der 67-Jährige sitzt seit 2003 als Abgeordneter für den Wahlkreis Cloppenburg-Nord für die CDU im niedersächsischen Landtag. Er ist Sprecher der CDU-Fraktion für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Von Jens Heitmann