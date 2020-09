Braunschweig

Wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Betruges muss sich der frühere VW-Chef Martin Winterkorn vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Das teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit. Die Wirtschaftskammer habe einen hinreichenden Tatverdacht bejaht und gehe daher von einer überwiegenden Verurteilungswahrscheinlichkeit aus.

Die Käufer bestimmter VW-Modelle seien über die Beschaffenheit der Motoren, insbesondere die Verwendung einer sogenannten Abschalteinrichtung in der Steuerungssoftware getäuscht worden. Das hatte zur Folge, dass saubere Abgaswerte nur auf dem Teststand erreicht wurden, nicht jedoch auf der Straße. Diese Betrugsdiesel hatten in der Folge an Wert verloren.

Schaden: Mehrere 100 Millionen Euro

Martin Winterkorn soll mit 9 Millionen Betrugsdieseln bei seinen Kunden einen Schaden von mehreren 100 Millionen Euro verursacht haben. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Laut Gericht betrifft der Betrug 9 Millionen Autos, die zwischen 2006 und 2015 in Europa und den USA verkauft wurden. „Es steht ein Vermögensschaden der Käufer in Höhe von insgesamt mehreren 100 Millionen Euro im Raum.“

Die Wirtschaftskammer hat den Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft sogar noch verschärft. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte Winterkorn im April 2019 wegen Betrugs im besonders schweren Fall angeklagt. Die Richter gehen von einem gewerbs- und bandenmäßigen Betrug aus. Das ist ein Verbrechenstatbestand. Das bedeutet: Im Fall einer Verurteilung kommt der frühere VW-Boss nicht mit einer Geldstrafe davon – er müsste für mindestens ein Jahr ins Gefängnis. Selbst wenn die Richter einen minderschweren Fall annähmen wäre die Mindeststrafe immer noch ein halbes Jahr Haft.

Vier weitere VW-Manager angeklagt

Neben Winterkorn müssen vier weitere VW-Manager vor Gericht erscheinen. Sie sind wegen „gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall und mit strafbarer Werbung beziehungsweise wegen Beihilfe zu diesen Delikten“ angeklagt.

Wann der Prozess gegen die VW-Manager beginnt, steht noch nicht fest.

Von Karl Doeleke