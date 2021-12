Kleine Hörakustiker kommen besser durch die Krise

Hannover

Unabhängige Hörakustiker und Optiker sind bisher offenbar besser durch die Corona-Krise gekommen als große Filialketten. Nach einer Erhebung des Ifo-Instituts sind bei inhabergeführten Betrieben die Umsätze seit Beginn der Pandemie weniger stark eingebrochen als bei größeren Unternehmen mit einer Vielzahl von Niederlassungen. Weil die Filialisten ihre Geschäfte häufiger in Innenstädten oder Einkaufszentren ansiedeln, habe sie der Lockdown und die vielerorts zögerliche Rückkehr der Kunden härter getroffen, heißt es in einer aktuellen Studie.

„Für uns war 2021 herausfordernder als das erste Corona-Jahr mit der zeitweisen Schließung unserer Fachgeschäfte“, sagt Geschäftsführer Alexander Kind vom gleichnamigen Hörakustik-Unternehmen in Großburgwedel. Im März habe sich die Nachfrage zunächst kurzfristig spürbar belebt, bis zum Herbst seien die Aufträge jedoch dann erneut spürbar eingebrochen. „Erst seit Anfang November bewegen wir uns wieder auf einem guten Niveau“, sagt Kind. Insgesamt sei die Zahl der Neukunden um etwa 10 Prozent gesunken.

Rendite von Akustiker und Optikern ist gestiegen

In der Pandemie ist die Nachfrage nach Hörgeräten gesunken. Quelle: Alexander Hein

Nach Schätzungen des Ifo-Instituts hat sich Lage der Optiker und Hörakustiker insgesamt jedoch verbessert: Demnach konnten Brillengeschäfte in den vergangenen Monaten zweistellige Zuwächse verzeichnen, bei den Akustikern liege das Plus bei rund 5 Prozent. Beide Handwerke werden häufig zusammen betrachtet, weil sie sich von den Qualifikationen her ähneln und viele Geschäfte sowohl Sehhilfen als auch Hörgeräte verkaufen. Prominente Beispiele sind die Filialketten Fielmann und Kind, die seit geraumer Zeit in das Stammgeschäft des jeweils anderen drängen und damit für zusätzliche Konkurrenz sorgen.

Mit 9400 Betrieben und einem Umsatz von zuletzt 6 Milliarden Euro ist das Optiker-Handwerk deutlich größer als das der Hörakustiker mit rund 2500 Betrieben und Erlösen von 1,9 Milliarden Euro – dafür gelten letztere als profitabler: Laut Ifo-Institut konnten die Akustiker im vergangenen Jahr ihre operative Marge auf 29 Prozent steigern, während sich die Optiker etwa mit 19 Prozent begnügen mussten; aber auch das bedeutete einen Anstieg. Für die höhere Gewinne führen die Autoren der Studie zwei Gründe an: Zum einen seien wegen der zwischenzeitlichen Kurzarbeit die Personalkosten gesunken, zum anderen hätten die Kunden mehr Geld für höherwertige Seh- und Hörhilfen ausgegeben, weil sie sich in der Pandemie etwas gönnen wollten.

In Corona-Zeiten geben Kunden mehr für Brillen aus. Quelle: Peter Boettcher

Hörgerätehersteller Sonova drängt in den Vertrieb

Vom Trend zu teureren Geräten profitieren vor allem Akustikerbetriebe, deren Geschäftsmodelle auf hohe Zuzahlungen von Schwerhörigen ausgerichtet sind – bei Optikern spielt das keine Rolle, weil die Krankenkassen für Brillen nur in Ausnahmefällen einen Teil der Kosten übernehmen. Seit AOK, Barmer & Co. ihren Zuschuss für Hörgeräte 2013 auf rund 785 Euro fast verdoppelt haben, arbeiten die Akustiker mit zwei Strategien: Während der damalige Marktführer Kind seither mit einer Versorgung zum „Nulltarif“ wirbt, fordern Wettbewerber meist weiter hohe Eigenanteile ein – durchschnittlich mehr als 500 Euro je Ohr, heißt es in der Branche. Begründet wird das mit einer höheren Leistungsfähigkeit der Hörhilfen.

„Mehr als zwei Drittel unserer Kunden wählt inzwischen ein Gerät ohne Zuzahlung“, sagt Kind. Ziel sei es, die daraus folgende Erosion der Margen durch einen Zuwachs bei der Menge auszugleichen. Ob das gelingt, lässt der Geschäftsführer offen – zu Unternehmenszahlen äußert man sich in Großburgwedel traditionell nicht. Seinen Spitzenplatz in der Hierarchie des Handwerks musste Kind in Deutschland inzwischen an den Schweizer Konkurrenten Sonova abgeben; der weltgrößte Hörgeräte-Hersteller ist durch die Übernahme der Filial-Kette Geers mittlerweile auch unter den Akustikern hierzulande die Nummer eins. Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch bei den Optikern: Hier hat Essilor-Luxottica aus Frankreich mit Apollo den größten deutschen Filialisten gekauft.

Filialketten wachsen inzwischen langsamer

Der Vormarsch der großen Ketten hat sich jedoch verlangsamt. Die Filialunternehmen unter den Akustikern kommen laut Ifo aktuell auf einen Marktanteil von 45 Prozent, für Wachstum habe zuletzt aber vor allem die Eröffnung kleiner Betriebe gesorgt, sagt der Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker, Jakob Stephan Baschab. Für eine Verdrängung unabhängiger Betriebe gebe es keine Anzeichen. „Der Kuchen ist größer geworden“, sagt Baschab. Zudem messen einige Große ihren Erfolg nicht mehr an der Zahl ihrer Geschäfte – Kind etwa konzentriert seine Filialen seit geraumer Zeit in besseren Lagen. „Dort können wir ein breiteres Sortiment, bessere Beratung und längere Öffnungszeiten bieten“, sagt Geschäftsführer Kind.

Von Jens Heitmann