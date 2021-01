Hannover

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE) fordert die Bildung eines milliardenschweren Fonds für eine „klimagerechte Transformation“ der Industrie. Mit dem Geld sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, ihre Produktion umweltfreundlicher zu gestalten.

Um den Ausstoß von klimaschädlichen Schadstoffen bis zum Jahr 2050 wie geplant zu verringern, seien gewaltige Investitionen nötig, sagte der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis am Montag in Hannover. „Nur höhere Ziele vorzugeben reicht nicht.“ Aus Sicht der IG BCE ist deshalb ein sogenannter Transformationsfonds mit zunächst 120 Milliarden Euro nötig, mit dem sich der Bund und private Investoren am Umbau der Wirtschaft beteiligen.

Die Idee basiert auf einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Um in den nächsten drei Jahrzehnten das Ziel einer klimaneutralen Produktion zu erreichen, müssen den IMK-Berechnungen zufolge in Deutschland jährlich rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts investiert werden – das entspricht rund 50 Milliarden Euro. „Es geht nicht darum, dieses Geld gleich auf den Tisch zu legen“, sagte Vassiliadis. „Wichtig ist, dass wir noch in diesem Jahr mit den ersten Projekten beginnen.“

Kapital von Investoren

Der Fonds soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft in Unternehmen investieren, denen es an eigenen Mitteln für die ökologische Wende fehlt, bestimmte Start-ups fördern sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unterstützen. Als Startkapital sind Kredite vorgesehen, die der Fonds am Kapitalmarkt aufnimmt und für die der Bund Garantien übernimmt, um günstige Finanzierungsbedingungen zu ermöglichen.

Der Fonds könne entweder als reiner Staatsfonds aufgelegt werden oder neben dem Staat auch private Geldgeber haben, heißt es in dem IMK-Gutachten. Die IG BCE möchte möglichst viel privates Geld einsammeln. „Es gibt schließlich genug davon“, sagte Vassiliadis. Gedacht ist zunächst an eine Anschubfinanzierung – später sollen dem Fonds auch Erträge zufließen, die ihm aus den Beteiligungen an den geförderten Unternehmen zufließen. Günstigenfalls lasse sich auf diese Weise „mittel- bis langfristig ein Reinvermögen des Fonds aufbauen“, heißt es beim Forschungsinstitut.

„Gigantische“ Wasserstoffmengen benötigt

In der Industrie stehen drei Branchen im Fokus: Die Stahlindustrie, die Grundstoffchemie und die Zementhersteller sind zusammen für fast 60 Prozent des Ausstoßes klimaschädlicher Abgase verantwortlich. Diese Emissionen resultieren nicht nur aus dem hohen Energiebedarf – zu etwa 28 Prozent sind sie durch die einzelnen Prozesse in der Produktion bedingt. Hier sei deshalb in großem Stil der Einsatz neuer Technologien nötig, erklären die Gutachter. Da viele Anlagen erneuert werden müssten, sei die Gelegenheit für einen Strukturwandel günstig.

In der Politik ruhen die Hoffnungen auch auf „grünem“ Wasserstoff, der sich mit dem Einsatz von Ökostrom gewinnen lässt. Dabei wird Wasser zunächst in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt – der Wasserstoff lässt sich dann beispielsweise zu synthetischem Erdgas verarbeiten. Die IG BCE warnt jedoch vor zu viel Euphorie: In einer energieintensiven Industrie sei Klimaneutralität zwar nur durch Wasserstoff zu erreichen, sagte Vassiliadis. „Wir werden wir ihn aber in gigantischen Mengen brauchen.“

