Hamburg

Die Containerreedereien gehören zu den großen Gewinnern in der Corona-Krise. Die auch durch coronabedingte Hafenschließungen ausgelösten Störungen in der internationalen Seefahrt, Lieferengpässe und ein Containermangel haben zu einem enormen Anstieg der Frachtraten geführt.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd konnte in den ersten neun Monaten dieses Jahres ihren Gewinn mehr als verzehnfachen. Sie erzielte einen Überschuss von knapp 5,6 Milliarden Euro – nach etwa einer halbe Milliarde Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vorstandschef Rolf Habben Jansen sprach am Freitag bei der Vorlage der Zwischenbilanz von einem „außergewöhnlich starken“ Ergebnis.

Zuvor hatte schon der Marktführer Maersk Rekordzahlen verkündet. Der dänische Konzern hat im ersten Dreivierteljahr 2021 knapp 12 Milliarden Dollar verdient. Dies war etwa siebeneinhalb-mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erhöhte sich von rund 28 auf 43 Milliarden Dollar. „In der anhaltend außergewöhnlichen Marktsituation mit hoher Nachfrage in den USA und weltweiten Unterbrechungen der Lieferketten haben wir unsere Kapazitäten weiter erhöht und unser Angebot erweitert, um die Fracht unserer Kunden zu transportieren“, sagte Maersk-Chef Søren Skou.

Viele Container stehen am falschen Platz

Die Transportkapazitäten in der Branche sind wegen pandemiebedingter Einschränkungen der Schifffahrt geringer als üblich. Die Pandemie hat die Fahrpläne der Reedereien so durcheinandergewirbelt, dass Schiffe und Container oft nicht dort sind, wo sie sein sollen – und dringend benötigt werden. Die früh angesprungene Konjunktur vor allem in China und den Vereinigten Staaten hat die Nachfrage nach Seetransporten derart erhöht, dass die Kapazitäten derzeit mehr als ausgeschöpft sind. In Häfen gibt es lange Wartezeiten, bis die Fracht gelöscht werden kann. Die Engpässe treiben die Transportpreise auf ein Rekordniveau. Hapag-Lloyd beziffert den Anstieg der durchschnittlichen Frachtrate mit fast 66 Prozent – während das Transportvolumen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,3 Prozent zugenommen habe.

Hapag-Lloyd zählt mit einer Flotte von derzeit 257 Schiffen zu den wichtigsten Containerreedereien. Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten um 60 Prozent auf 15 Milliarden Euro zu. Wegen dieser Entwicklung haben die Hamburger Ende Oktober die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 deutlich angehoben. Trotz der positiven Ausnahmesituation bei den Erträgen hoffe er auf eine baldige Normalisierung der Marktlage, sagte Habben Jansen unlängst. „Jetzt ist es eigentlich zu extrem.“

Reedereien bestellen neue Schiffe

Nach Angaben des Unternehmens gibt es aktuell praktisch keinen Reserven mehr, die noch reaktiviert werden könnten. Habe der Anteil der „aufliegenden“ – also beschäftigungslosen – Schiffe Ende Mai 2020 noch bei etwa 12 Prozent der weltweiten Flotte gelegen, seien es Ende September nur noch 0,7 Prozent gewesen. Man habe zuletzt deutlich mehr neue Schiffe in Betrieb genommen und weniger alte Schiffe verschrottet als sonst, hieß es. Die Branche hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres Aufträge für den Bau von 470 Containerschiffen vergeben. Hapag-Lloyd wartet auf die Fertigstellung von zwölf Containerriesen.

Von Thomas Kaufner und Jens Heitmann