Hannover verliert einen seiner profiliertesten Industriemanager: Der langjährige Komatsu-Hanomag-Chef Göskel Güner wechselt nach Brüssel in das Führungsgremium der Komatsu Europe International. Sein Nachfolger wird der bisherige Gesamtproduktionsleiter in Hannover, Ingo Büscher.

Wechsel an der Komatsu-Germany-Spitze: Göksel Güner (l.) übernimmt Verantwortung für Komatsu Europe in Brüssel, Ingo Büscher (M.) folgt im als Standortchef in Hannover. Quelle: Hanomag/von Meding (Collage)