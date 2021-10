Kommentar: Angst vor Klimawandel bremst Investitionen

Bis zur Corona-Krise war Knappheit auf den Energiemärkten kein Thema – die nötigen Rohstoffe gab es scheinbar im Überfluss. Nach der Hochpreisphase zu Beginn des Jahrzehnts war Rohöl an den Rohstoffbörsen auf unter 50 Dollar je Fass abgestürzt. Erst hatte der Fracking-Boom die Notierungen auf Talfahrt geschickt, dann verstärkte ein Konkurrenzkampf innerhalb der Opec den Trend. Nach einer kurzen Erholung waren die Preise mit dem Beginn der Pandemie erneut ins Trudeln geraten.

Dass es bei diesem niedrigen Niveau nicht bleiben würde, war den Akteuren an den Märkten früh bewusst – der drastische Preisanstieg der vergangenen Monate aber hat selbst nüchterne Experten überrascht. Als Hauptgrund dafür gilt der Nachfrageschub durch die unerwartet schnelle Erholung der Wirtschaft in großen Teilen der Welt, der das verfügbare Angebot übersteigt. Es gibt aber auch noch eine weitere Ursache: Die Öl- und Gasproduzenten haben in den Vorjahren ihre Investitionen in neue Förderprojekte auf 350 Milliarden Dollar – und damit um mehr als die Hälfte – reduziert.

Früher hätte die Branche ihre Bohraktivitäten zu Boomzeiten schnell wieder hochgefahren, doch dieser Reflex greift heute nicht mehr. Seit Investoren wegen des Klimawandels auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen drängen, neigen selbst Schwergewichte wie ExxonMobil oder Royal Dutch Shell zu besonderer Vorsicht. Zuletzt haben sie lieber ihren Aktionären Geld zurückgegeben, als es in ihr zunehmend unsicher werdendes Kerngeschäft zu investieren. Die Konsequenzen spüren die Verbraucher allerorten, manche kommen überraschender als andere. Autofahrer sind plötzliche Preissprünge an Tankstellen längst gewohnt – für Landwirte hingegen ist es eine neue Erfahrung, im Großhandel kaum noch Dünger zu bekommen.

Von Jens Heitmann