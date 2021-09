Kommentar: Für ungeimpfte Reisende wird die Welt enger

Hannover

Für Ungeimpfte wird die Welt zunehmend enger. Noch lassen die meisten Gastronomen, Hoteliers und Reiseveranstalter auch Gäste herein, die nur einen gültigen Corona-Test vorlegen – aber die Toleranz unter den Geimpften und Genesen für notorische Impfverweigerer nimmt spürbar ab. Da in vielen Industrieländern und Reiseregionen mehr als zwei Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft sind, schwindet insbesondere die Bereitschaft, bei Reisen Risiken einzugehen. Ihre Urlaubsfreude möchten die meisten möglichst unbeschwert genießen.

Das Dilemma der Touristikbranche

Die Touristikbranche bringt das in eine schwierige Lage. Die Veranstalter können die Wünsche nach möglichst hoher Sicherheit schlecht ignorieren, gleichzeitig wollen sie angesichts der weiter schwachen Buchungszahlen nicht auf ungeimpfte Kunden verzichten. In ihrem Dilemma geben die Tui und mancher andere vor, keine Wahl zu haben und den geltenden Corona-Bedingungen in den jeweiligen Reiseländern folgen zu müssen. Dass dem nicht so ist, zeigen kleinere Konkurrenten wie Studiosus, indem sie ihre eigenen Regeln machen und nicht Geimpfte zu Hause lassen.

Da es bisher nicht zu lautstarken Protesten oder Mahnwachen sogenannter Querdenker vor Reisebüros gekommen ist, scheint die Akzeptanz für solche Einschränkungen in der Breite der Gesellschaft zu wachsen. Möglicherweise fallen sie aber auch im Tourismus nur weniger auf, weil die Unterscheidung in Reisende erster und zweiter Klasse schon länger üblich ist. Über die Zuordnung hat bisher die Zahlungsbereitschaft entschieden. Künftig könnte auch der Zugang zu Vakzinen und der Wille zur Impfung den Unterschied ausmachen.

Von Jens Heitmann