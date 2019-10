Kommentar: Keine Angst vor der Konkurrenz in Internet

Hannover

Die Angst der Innenstadthändler vor dem sogenannten Beratungsdiebstahl ist so alt wie das Onlineshopping. Und sie ist berechtigt: Natürlich ist es verlockend für Kunden, zunächst in Geschäften einzelne Produkte an- oder auszuprobieren und dann im Netz zu bestellen. Aber es ist auch ziemlich bequem für Händler, darüber zu jammern und alle Umsatzrückgänge der bösen Internetkonkurrenz anzulasten. Deshalb ist das Signal, das der Braunschweiger Baustoffhändler mit seiner 10-Euro-Beratungsgebühr aussendet, genau das falsche.

Drei Beratungen, dreimal Gebühr?

Auch wenn er seine Gebührenaufforderung nur als Mahnung verstanden haben will: Man muss sich das mal zu Ende vorstellen. Soll künftig ein Kunde, der in der Innenstadt einen Pullover sucht und in drei Geschäften anprobiert, bevor er im vierten kauft, dreimal Beratungsgebühr zahlen? So etwas wäre schon vor dem Internetzeitalter lächerlich gewesen. Und es würde in diesem neuen Zeitalter, das vieles in einen Umbruch versetzt, dem Stationärhandel wohl den Todesstoß versetzen.

Hannovers Händler liegen richtig

Deshalb liegen Hannovers Händler richtig mit ihrer Orientierung auf Service, Auswahl und (Beratungs)-Qualität. Denn wenn etwas den Boom der Internetriesen wie Amazon, Zalando & Co ausgelöst hat, dann ist es die radikale Kundenorientierung. Sie richten alle ihre Geschäftsmodelle darauf aus, dass der Kunde sich wohlfühlt (und sie dabei trotzdem gut Kasse machen). Das hat die Konkurrenz verschärft und wegen der Preistransparenz auch das Kostenbewusstsein der Kunden. Der Innenstadthandel kann dagegenhalten, indem er das Einkaufserlebnis stärkt und das Ausprobieren zelebriert. Dann muss man sich um ihn keine Sorge machen.

Von Conrad von Meding