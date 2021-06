Hannover

Beim Aufbau einer Corona-Teststruktur war der Politik vor allem das Tempo wichtig – angesichts der steigenden Infektionszahlen wollte sich durch Kontrollen der Anbieter niemand bremsen lassen. Dafür gab es anfänglich auch viel Beifall, weil deutschen Behörden die Fähigkeit zu „schneller und unbürokratischer Hilfe“ in Krisenzeiten meist abgesprochen wird. Das änderte sich allerdings sehr schnell, als Betrüger die Gutgläubigkeit des Gesetzgebers ausnutzten und in großer Zahl Tests in Rechnung stellten, die es nie gegeben hatte.

Niemand fühlt sich zuständig

Doch auch als die Gesundheitsminister von Bund und Ländern übereinkamen, als Konsequenz daraus sehr schnell strengere Überwachungsvorgaben zu machen, kam das nicht gerade gut an – zumindest nicht bei jenen, die für diese Aufgabe vorgesehen waren: Städtetag, Gemeindebund und Landkreistag lehnten es ebenso ab, die Kontrollen zu übernehmen, wie der Ärzteverband des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Begründungen dafür gingen zum Teil sehr ins Detail – für das grundsätzliche Dilemma fühlte sich niemand zuständig.

Mangels Alternative sollen es nun offenbar die Kassenärztlichen Vereinigungen richten. Richtig ist, dass die Selbstverwaltung mit Abrechnungen von Dienstleistungen rund um die Gesundheit große Erfahrung hat. Es macht jedoch einen Unterschied, ob man das übliche Gerangel von Fach- und Hausärzten um die Honorartöpfe managen oder Banden von Betrügern das Handwerk legen soll. Es spricht viel dafür, die Bekämpfung krimineller Energie auch weiterhin der Polizei und den Staatsanwaltschaften zu überlassen.

Von Jens Heitmann