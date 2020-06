Kommentar: VWN und Ford – eine vielversprechende Partnerschaft

Hannover

Weltweit steigt die Nachfrage nach leichten Transportfahrzeugen – nicht zuletzt, weil überall Pakete in immer schnellerem Tempo ausgeliefert werden müssen. Das sollte ein Fest für Hersteller wie Volkswagen Nutzfahrzeuge sein. Trotzdem sucht das Unternehmen Partner und gibt die Produktion von Teilen seiner Modelle in fremde Hände. So etwas ist schon einmal unglücklich verlaufen: Die Experimente mit dem Großtransporter Crafter, dessen erste Version VWN gemeinsam mit Mercedes, aber unter deren Federführung entwickelt hat, sind eher unrühmlich verlaufen.

Geringere Kosten bei Entwicklung und Produktion

Die Kooperation mit dem international agierenden US-Autobauer Ford scheint da schlüssiger. Weil sie vielfältiger ist. Ford hat beim Elektroantrieb viel aufzuholen. Dass sich einer der weltweit größten Autobauer auf das Modulare Bausteinsystem von VW einlässt und für die Nutzung kräftig Lizenzen zahlen will, ist ein echter Erfolg für den derzeit angeschlagenen VW-Chef Herbert Diess. Umgekehrt kann VWN davon profitieren, einfachere Nutzfahrzeuge preiswerter in Ford-Werken in Südafrika und der Türkei fertigen zu lassen.

Anzeige

Entwicklungskosten sparen und trotzdem eine große Modellvielfalt bieten, bei den Produktionskosten wegen der höheren Stückzahlen Skaleneffekte nutzen: Von der Partnerschaft mit Ford kann auch der Standort Hannover profitieren, der sich zunehmend auf Premiummodelle konzentrieren muss. Dass ein Teil der Bulliproduktion aus Hannover abwandert, ist ein Wermutstropfen. Aber wohl der Preis, den der Standort Hannover zahlen musste.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Conrad von Meding