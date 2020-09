Hannover

Ein Konzern aus Wolfsburg, ein Riese in seiner Branche – jeder denkt an Volkswagen, doch um Autos geht es hier nicht. Die VW-Stadt ist Sitz eines weiteren Großunternehmens, nur weiß das kaum jemand. Dabei kennt fast jeder, der schon einmal in einem Einkaufszentrum in einer deutschen Innenstadt unterwegs war, die Läden: Essanelle, HairExpress, Super Cut oder Styleboxx heißen die Salons, in denen man sich eher günstig einen Haarschnitt verpassen lassen kann. Sie alle gehören zu einem Familienbetrieb. Jetzt droht der Klier Hair Group die Insolvenz – fehlende Umsätze in der Corona-Pandemie sollen die Ursache sein. Doch das Virus ist nicht das einzige Problem.

Zu stark gewachsen?

Zwei Dutzend Ketten wie Klier gibt es im Friseurhandwerk, sie betreiben rund 10.000 Filialen, die Wolfsburger sind mit 1400 Salons die Größten. Dem stehen 75.000 kleinere Handwerksbetriebe gegenüber. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Branche rund 7 Milliarden Euro, und doch erhält mehr als die Hälfte der rund 150.000 Beschäftigten nur den Mindestlohn. Klier profitiert von geringen Löhnen und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen – offenbar zu stark.

Klier macht sich selbst Konkurrenz

Eigentlich müssten die Wolfsburger zu groß zum Scheitern sein. Doch Größe hat schon andere nicht vor Unheil bewahrt, und bei Klier dürfte genau das Teil des Problems sein. In manchen Innenstädten, Hannover gehört dazu, macht sich die Kette selbst Konkurrenz. Teilweise gibt es im Umkreis von einem Kilometer fünf Klier-Salons. Auch wenn die verschiedene Kundschaften ansprechen, sind fünf wohl drei zu viel. Die Kliers haben das erkannt und doch verpasst, rechtzeitig umzusteuern. Das Virus erledigt das nun – zu fürchten ist, dass die Mitarbeiter die Leidtragenden sind.

Von Karl Doeleke