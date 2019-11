Hannover

Auf zwei Dinge war Enercon immer stolz: Dass man sich lange als Marktführer in Deutschland behauptet hat. Und dass der Konzern den Großteil der Komponenten für seine Windkraftanlagen selbst fertigt – eine solche Fertigungstiefe ist in der Industrie ungewöhnlich. Angesichts der hohen Subventionen auf dem Heimatmarkt glaubte man in Aurich, nur mit angezogener Handbremse ins Ausland expandieren zu müssen. Das boomende Geschäft mit Offshore-Windparks auf dem Meer wurde komplett der Konkurrenz überlassen.

Mit dieser Strategie ist der Konzern lange gut gefahren. Seine höheren Preise konnte Enercon mit der hohen Verfügbarkeit seiner Anlagen und einem guten Service rechtfertigen. Für die Betreiber der Windparks rechnete sich das: Bei einer Förderdauer von 20 Jahren amortisierten sich die zunächst höheren Kosten im Laufe der Zeit – unter dem Strich war die Rendite auskömmlich.

Eine Falle für den Konzern

Das alles zerbrach an der Reform der Ökostromförderung. Seit Auktionen an die Stelle garantierter Vergütungen getreten sind, ist die Nachfrage eingebrochen – die teuren Enercon-Anlagen wurden als erste zum Ladenhüter. Zudem hat der Gesetzgeber den Ausbau der Windkraft gedeckelt und die Mindestabstände zwischen den Anlagen und der Wohnbebauung erhöht. So wurde die Konzentration auf den deutschen Markt zu einer Falle für den Konzern. Den Preis dafür bezahlen nun 3000 Mitarbeiter mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Falls der Konzern seine Eigenständigkeit nicht behaupten kann, stehen weitere Jobs auf dem Spiel.

Von Jens Heitmann