Hannover

Als Alexej Mordaschow vor anderthalb Jahrzehnten bei der Tui eingestiegen ist, kursierte kurzzeitig der Scherz, der russische Stahlunternehmer habe sich wohl den falschen Preussag-Nachfolger ausgesucht. Das einstige Rohstoffkonglomerat hatte sich da schon längst zu einem Reisekonzern gewandelt und das Stahlgeschäft als Salzgitter AG abgespalten. Spätestens als der neue Investor seine Beteiligung immer weiter erhöhte, wurde jedoch deutlich, dass er keinem Irrtum aufgesessen war, sondern offenbar sehr zielgerichtet zu Werke ging. Über seine Motive aber rätseln die übrigen Aktionäre bis heute.

Loyaler Investor bei der Tui

Für viele wirkte Mordaschow zunächst ähnlich obskur wie sein zwischenzeitlicher Gegenspieler John Fredriksen. Doch das Vertrauen wuchs, als der norwegische Reeder mitten in der Finanzkrise versuchte, die Tui zu zerschlagen – und der Mann aus Moskau sich dagegenstellte. Auch danach ist der größte Anteilseigner stets als loyaler Investor aufgetreten, der trotz horrender Kursverluste dem Konzern verbunden blieb und bei jeder Kapitalerhöhung mitgegangen ist.

Insofern lässt sich nachvollziehen, warum Mordaschow es als ungerecht empfindet, wegen der EU-Sanktionen nicht mehr über sein Aktienpaket verfügen zu können. Andererseits gilt aber auch: Wer in Putins Russland so reich geworden oder geblieben ist wie er, der muss über gute Kontakte in den Kreml verfügen. Mit der Übertragung des Großteils seiner Tui-Aktien an eine Gesellschaft seiner Ehefrau zeigt Mordaschow, dass er auf seinen Einfluss im Konzern nicht verzichten will. Mit dem Manöver testet er zugleich die Ernsthaftigkeit der Sanktionen – das dürfte auch sehr im Sinne anderer Oligarchen und der russischen Führung sein.