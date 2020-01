Hannover

Der ritualisierte Streit zwischen dem Management und den Vertretern der Arbeitnehmer ist bei Volkswagen ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Größere Konflikte im Konzern werden auf der obersten Ebene zumindest anfänglich gern auch öffentlich ausgetragen, um sie später hinter den Kulissen meist in aller Stille aufzulösen. Die Kompromissformel sieht in der Regel so aus, dass der Vorstand Investitionen in die heimischen Standorte verspricht und dafür bei den Personalkosten auf die ein oder andere Art entlastet wird.

Was ist los am Standort Hannover ?

Beim Sitzehersteller Sitech muss dieser formalisierte Streit irgendwann aus dem Ruder gelaufen sein – zumindest am Standort Hannover, denn in beiden anderen niedersächsischen Werken in Emden und Wolfsburg läuft die Produktion rund. Warum sich die hiesige Geschäftsführung der hundertprozentigen VW-Tochter und der örtliche Betriebsrat so ineinander verhakt haben, dass nun sogar die Existenz des Betriebs auf dem Spiel steht, bleibt bisher nebulös.

Auffällig ist aber, dass die in solchen Fällen üblichen Solidaritätsadressen von Gewerkschaftern und Betriebsräten aus dem Umfeld der IG Metall nur sporadisch zu vernehmen sind – auch die Landesregierung hält sich bedeckt, obwohl sich das Szenario vor ihrer Haustür entfaltet und sie schon wegen ihrer VW-Beteiligung in Wolfsburg nicht ganz ohne Einfluss ist. Das spricht für ein gehöriges Maß an Misstrauen: Derzeit trauen sich außenstehende Beobachter offenbar kein Urteil darüber zu, wer an der Eskalation dieses Streites die größere Schuld trägt. Sicher ist nur, wen am Ende die Konsequenzen treffen: die Belegschaft.

Von Jens Heitmann