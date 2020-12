Hannover

Seit geraumer Zeit inszenieren die Stadtwerke Enercity zum alljährlichen Tag des Trinkwassers mehr oder minder originelle Aktionen – Eimerspiele zum Beispiel, die den Menschen den eigenen Verbrauch vor Augen führen und sie zum Sparen animieren sollen. Viele nehmen das nur achselzuckend zur Kenntnis. Dass Wasser fließt, wenn man den Hahn aufdreht, gilt immer noch als Selbstverständlichkeit.

Dem ist aber nicht so. Längst gerät auch in Deutschland die Wasserversorgung in Spitzenzeiten an ihre Grenzen. Der Klimawandel bringt immer mehr heiße Tage mit sich, an denen das der Fall ist. Versorgungsunternehmen mussten die Verbraucher schon auffordern, sich einzuschränken – wenn man denn den Verzicht auf die eine oder andere Autowäsche oder auf häufiges Sprengen im Garten so nennen will. Für so etwas ist Trinkwasser, immerhin auch ein Nahrungsmittel, eigentlich zu kostbar.

Teile der Infrastruktur sind mehr als 50 Jahre alt

Deshalb ist es zwar bestimmt nicht populär, aber gerechtfertigt, wenn Enercity den Wasserpreis erhöht. Schließlich investiert das Unternehmen auch in seine Anlagen, was erforderlich ist, um die Versorgungssicherheit für die Kunden zu gewährleisten. Im Hauptgewinnungsgebiet Fuhrberger Feld gibt es genug Wasser, aber es muss auch gefördert, aufbereitet und zu den Abnehmern geleitet werden. Teile der dafür notwendigen Infrastruktur sind mehr als 50 Jahre alt und nicht mehr zukunftsfähig.

Zur Einordnung mag Folgendes dienen: Laut Preisvergleich der Landeskartellbehörde lag Enercity mit seinen Tarifen 2019 unter 180 Anbietern auf Platz 105. Daran dürfte sich nicht viel ändern, denn auch andere Unternehmen müssen an der Preisschraube drehen.

Von Bernd Haase