Das hätte 2012 niemand gedacht. Nach nur acht Jahren ist das anfangs stark umstrittene Gastspiel des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Hannover schon wieder beendet. Mit Standortsentimentalitäten haben es internationale Konzerne nicht so. Bei der Auswahl Hannovers für das Impfstoff-Forschungszentrum war anfangs die Nähe zur Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) ausschlaggebend für Boehringer, um genügend Fachkräfte zu finden. Jetzt erscheint die Konzentration der Kräfte in Lyon wichtiger, um im Wettbewerb schneller reagieren zu können.

Labor muss internationalen Vergleich nicht scheuen

Der Weggang ist ein Verlust für Hannover. Was aber nach dem Jahreswechsel von Boehringer in Hannover bleibt, ist ein Hightech-Versuchslabor, dessen Qualität den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Die TiHo will es auch dazu nutzen, um an Infektionsketten zu forschen. Ein hochaktuelles Thema: Etwa zwei Drittel der Erreger, die beim Menschen Infektionskrankheiten auslösen, werden von Tieren übertragen. Auch bei der Corona-Pandemie deutet alles darauf hin.

Die Anschlussnutzung durch die TiHo von April an ist ein Beleg dafür, wie gut es ist, dass die Hochschule formal als Stiftung verfasst ist. In einer Zeit, in der das Land die Hochschuletats ohne Blick auf Morgen um Millionenbeträge kürzt, kann die TiHo vergleichsweise autark entscheiden, wie sie mit ihrem Geld umgeht. Das einstige Boehringer-Labor kann der TiHo dabei helfen, weiter Drittmittel für Forschung einzuwerben. Langfristig, so macht es diese Hochschule vor, zahlen sich Investitionen in Bildung und Forschung immer aus. Man braucht allerdings auch Mut – und Geduld.

