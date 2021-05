Hannover

Wer sich als Hörgerätespezialist einen Kopfhörerhersteller kauft, muss sich um seine Kunden von morgen keine Sorgen machen: Insbesondere in lauten Städten könne das mobile Musikhören auf Dauer gesundheits­schäd­lich sein, warnen Mediziner: In der eigenen Wohnung starte man meist noch mit einer akzeptablen Lautstärke, auf der Straße aber werde dann aufgedreht, um den Umgebungslärm zu übertönen. Ein solch zynisches Kalkül jedoch weist Sonova weit von sich – der Akustikkonzern begründet die Übernahme der Kopfhörersparte von Sennheiser mit wechselseitigem Know-how-Transfer.

Die Familie muss froh sein

Für das Traditionshaus aus der Wedemark sind die Motive des Schweizer Käufers ohnehin zweitrangig: Die Familie muss froh sein, das einstige Stammgeschäft noch zu Konditionen losgeworden zu sein, mit denen sich das Gesicht und der Wert der Marke wahren lassen. Der vergleichsweise niedrige Kaufpreis ist ein starkes Indiz dafür, dass Sennheiser keine andere Wahl mehr hatte und die Suche nach einem Investor nicht mehr „aus einer Position der Stärke“ beginnen konnte, wie noch Anfang März behauptet.

Obwohl die Sennheiser-Kopfhörer von der Qualität her weiter einen guten Ruf genießen, hat die Marke an Anziehungskraft verloren – auch weil vielen Kunden das Design heute fast so wichtig ist wie der Sound selbst. Kapitalkräftige Konkurrenten wie Apple und Sony haben das früher erkannt und profitieren deshalb stärker von der durch Streamingdienste und Podcasts getriebenen Nachfrage als das Unternehmen, das vor einem halben Jahrhundert mit dem HD 414 den ersten offenen Kopfhörer entwickelt hat.

Von Jens Heitmann