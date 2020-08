Hannover

Vor einem Jahr schon wollte Friedrich Joussen die Tui zu einer „Art Amazon des Reisens“ machen: Über digitale Plattformen des Konzerns sollten eigene Hotels und fremde Hoteliers ihre Zimmer individueller vermarkten und Urlauber aus einem breiten Angebot an Ausflügen, Touren und anderen Aktivitäten wählen können. Nach der Pleite des Konkurrenten Thomas Cook wähnte sich der Vorstandschef bei diesem Wandel in einer Position der Stärke – nun muss er die Veränderungen aus purer Not und deutlich geschwächt angehen.

Erfolg der Strategie hängt am Vertrauen in die Marke

Falls die Tui die aktuelle Krise übersteht, wird sie vor einem hohen Schuldenberg stehen. Vor Corona lasteten bereits Verbindlichkeiten von mehr als 3 Milliarden Euro auf der Bilanz – mit den mageren Margen eines Reiseveranstalters lassen diese sich selbst dann nicht auf ein erträgliches Maß reduzieren, wenn Tausende Arbeitsplätze wegfallen und die Aktionäre keine Dividende bekommen. Nach Lage der Dinge dürfte Joussen also abermals Unternehmensteile verkaufen müssen, um genügend Geld in die Kasse zu bekommen.

Aus seiner Sicht wäre damit nicht viel verloren – er hält die Marke Tui ohnehin für das größte Kapital des Konzerns. Eigene Hotels und Kreuzfahrtschiffe betrachtet Joussen vor allem als Belastung; wichtiger als der Besitz solcher Vermögenswerte ist ihm, sie unter dem Signum der „World of Tui“ zu vermarkten. Der Erfolg einer solchen Strategie hängt aber am Vertrauen in das Versprechen der Marke selbst – und das hat die Tui zuletzt tief enttäuscht, indem sie für ihre Kunden erst kaum erreichbar war und sich dann mit der Erstattung stornierter Reisen über mehrere Wochen Zeit ließ.

