Kommentar zum drohenden Arbeitskampf bei Symrise: Die IG BCE kann auch anders

Hannover

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie muss sich bisweilen gegen den nicht ganz ernst gemeinten Vorwurf behaupten, eigentlich gar keine richtige Interessenvertreterin für Arbeitnehmer zu sein. Anders als die Kollegen von der IG Metall oder von Verdi ist die IG BCE eher geneigt, bei Tarifverhandlungen Ergebnisse anzustreben, mit denen auch die Arbeitgeber gut leben können – und Konflikten mit Kompromissen die Schärfe zu nehmen. Deshalb ist bisher auch noch niemand auf die Idee gekommen, ihren Unterhändlern fehlende Flexibilität zu unterstellen.

Sonderstatus in Holzminden

Zur Ausnahme von dieser Regel möchte augenscheinlich der Aromen- und Düftehersteller Symrise werden. Der Konzern weigert sich seit anderthalb Jahrzehnten, seine Beschäftigten nach dem Flächentarifvertrag der Chemiebranche zu bezahlen. Formal kann sich das Unternehmen darauf berufen, nicht Mitglied im entsprechenden Arbeitgeberverband zu sein – doch damit lässt man es in Holzminden nicht bewenden: Das Management begründet seinen Sonderstatus ausdrücklich damit, dass die von der IG BCE bundesweit ausgehandelten Vertragsbedingungen für die eigenen Bedürfnisse nicht flexibel genug seien.

Woran sich Symrise konkret stößt, bleibt allerdings auch auf Nachfrage offen. Deshalb kann es die Konzernführung nicht wundern, dass Gewerkschaft und Betriebsrat mit ihrer Geduld allmählich am Ende sind. Beide erkennen an, dass der Vorstand das Unternehmen mit einer klugen Strategie so profitabel gemacht hat, dass es vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga steht. Sie sehen nur nicht ein, warum die Beschäftigten weiterhin schlechter gestellt sein sollen als Kollegen bei anderen Firmen, denen es längst gleichermaßen gut geht.

Von Jens Heitmann