Als Belege für die Krise der Deutschen Bank lassen sich viele Zahlen mit ganz vielen Nullen heranziehen – eine vergleichsweise kleine hingegen sticht besonders heraus: Das Geldhaus hat immer noch 643 Mitarbeiter auf seiner Gehaltsliste, die mehr als eine Million Euro im Jahr verdienen. So viele Topverdiener leistet sich keine andere Bank in Europa – nicht einmal jene Finanzkonzerne, die wirtschaftlich deutlich besser dastehen. Insgesamt hat die Deutsche Bank zuletzt knapp 2 Milliarden Euro an Boni an ihre Mitarbeiter ausgeschüttet.