Kommentar zur Konjunktur: Übermaß an Zuversicht

Hannover

Soviel Optimismus war selten. Die Industrie berichtet über gut gefüllte Auftragsbücher, die Bauwirtschaft kommt den Bestellungen schon länger nicht mehr hinterher, und nun drängen auch im Einzelhandel die Kunden wieder in die Geschäfte – selbst das Gastgewerbe kann endlich wieder Tische und Stühle besetzen, weil die niedrigen Infektionszahlen das zulassen. Falls sich genügend Menschen impfen lassen, so hat es den Anschein, kann auch eine vierte Corona-Welle dem allgemeinen Aufschwung nichts mehr anhaben.

Genährt wird diese Hoffnung auch von der wachsenden Konsumbereitschaft. In der Hochphase der Pandemie hatten die Verbraucher weniger Gelegenheiten, ihr Geld auszugeben – entsprechend locker sitzen die Portemonnaies und Kreditkarten in diesen Tagen: Die Deutschen sind am Ende des Lockdowns bereit, sich etwas zu gönnen. Noch können sie dabei das gute Gefühl genießen, selbst über die Höhe ihrer Ausgaben zu entscheiden – günstigere Angebote sind eigentlich immer zur Hand.

Lesen Sie auch: Niedersachsens Wirtschaft erholt sich spürbar

Das könnte sich alsbald ändern. Weil in den globalen Lieferketten wegen der ungleichen Erholung einzelner Märkte erhebliche Lücken klaffen, werden sich nach Einschätzung von Ökonomen insbesondere Waren aus Fernost deutlich verteuern. Bei Elektronikgeräten seien Preisanstiege von bis zu 20 Prozent möglich, meint etwa der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Ihre Preise anheben wollen auch Lebensmittelhersteller wie Nestlé oder Frosta – wegen steigender Kosten für Fisch, Weizen, Verpackung, Energie und den Transport, wie sie am Freitag verkündeten. So etwas haben die Konsumenten lange nicht mehr erlebt. Niemand kann vorhersagen, wie sie darauf reagieren.

Von Jens Heitmann