Hannover

Früher war oft das Wetter ein wichtiger Faktor für die Touristikbranche. Fiel der Sommer kühler aus als erwartet, fanden auch noch solche Kunden den Weg ins Reisebüro oder zum Last-Minute-Schalter am Flughafen, die ursprünglich keinen Urlaub fern der Heimat geplant hatten. Umgekehrt hielt sich die Nachfrage bisweilen in engeren Grenzen, wenn der Sommer des Vorjahres auch daheim viel Sonne geboten hatte – manche nahmen das als gutes Omen, für Ferien im eigenen Garten oder an der Ostsee.

In dieser Saison entscheiden die Impfungen darüber, ob Reiseveranstalter, Hoteliers und Gastronomen nach einem rabenschwarzen Corona-Jahr wieder Hoffnung schöpfen dürfen. Die ersten Reaktionen der Kunden sind zumindest ermutigend: Seit die Regierenden in Bund und Ländern Reisen bereits an Pfingsten wieder für möglich halten, steigt die Zahl der Buchungen rasant. Noch aber bleibt der Optimismus gedämpft – die Erholung der Branche hängt auch davon ab, dass Hauptreiseziele wie Spanien, Griechenland und die Türkei ihre Grenzen für Touristen dauerhaft öffnen können und keine gefährlicheren Virus-Mutanten entstehen.

Während für das Gros der Touristiker das Tempo der Impfkampagne über ihr Schicksal entscheidet, kann die große Tui den nächsten Monaten inzwischen vergleichsweise gelassen entgegensehen. Macht die Erholung des Geschäfts die erhofften Fortschritte, dürfte auch der Marktführer davon profitieren. Sollte sich die Pandemie als hartnäckiger erweisen, wird der Staat den Konzern kaum hängen lassen – nach den bereits gewährten Milliardenhilfen muss der Bund eine Pleite fast um jeden Preis verhindern.

Von Jens Heitmann