Die Senkung der Mehrwertsteuer war die Maßnahme im Konjunkturpaket, die am meisten überrascht hat – und die zugleich am meisten kosten wird. In der Hoffnung, dass die Konsumenten mehr Geld ausgegeben, verzichtet der Fiskus bis zum Jahresende auf rund 20 Milliarden Euro. Unter Ökonomen war die Skepsis ob der hoch gesteckten Erwartungen von Anfang an groß, nach den ersten Wochen schwindet die Zuversicht auch bei den Händlern: Der Großteil der Kunden hält sich bedeckt.

Es fehlt an Transparenz

Wirklich verwundern kann das nicht. Wenn der allgemeine Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 Prozent sinkt, fällt das vor allem bei teuren Anschaffungen ins Gewicht. Doch gerade in diesem Segment fehlt es oft an der nötigen Transparenz. Autohersteller und Möbelmärkte etwa werben schon so lange mit meist zweistelligen Rabatten, dass bei vielen Verbrauchern das Gefühl für realistische Preise verloren gegangen ist. Wer gut feilschen kann, spart im Zweifel mehr als die von der Bundesregierung spendierten drei Prozentpunkte.

Es gibt auch Profiteure, die es nicht nötig haben

Zudem ist die Hilfsaktion wenig zielgerichtet. Die einzelnen Wirtschaftszweige sind von den Folgen der Pandemie unterschiedlich stark betroffen. Während die Umsätze im Textilhandel oder der Gastronomie einbrachen, lief das Geschäft im Lebensmittelgeschäft wie gewohnt weiter – die Onlinehändler erlebten sogar einen Boom. Damit profitieren auch Firmen von der Regelung, die das nicht nötig haben. Die Anzeichen mehren sich, dass die Senkung der Mehrwertsteuer weder zu mehr Investitionen noch zu mehr Beschäftigung führt. Bisher reicht es nicht einmal zu einem Strohfeuer.

