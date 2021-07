Hannover

Diesel ist für Volkswagen ein Thema der Vergangenheit. Das gilt nicht nur für die entsprechenden Motoren, von denen der Konzern mittlerweile die ersten ganz aus dem Programm nimmt – es soll aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat gern auch beim Betrugsskandal um die Abgasreinigung so sein.

Dass einige Aktionäre das anders sehen und bei der virtuellen Hauptversammlung den Vergleich kritisierten, den Volkswagen mit seinem früheren Vorstandschef Martin Winterkorn und weiteren Topmanagern geschlossen hat, war zu erwarten. Die Schadensersatzsummen, die diese zahlen müssen, sind angesichts des finanziellen Gesamtschadens ein symbolischer Akt. Die Frage ist, ob mehr zu holen gewesen wäre, wenn das Zivilverfahren mit einem Richterspruch geendet hätte.

Volkswagen hat das leidige Thema hässliche Schlagzeilen gebracht und viele Kräfte im Konzern gebunden. Deshalb will Konzernchef Herbert Diess es abhaken und den Fokus auf die Zukunft richten, auf die Elektrooffensive und die Digitalisierungsstrategie. Bei der Hauptversammlung hat er dies unter anderem mit erfreulichen Prognosen zur Marktentwicklung und mit aufgestockten Renditezielen schmackhaft gemacht.

Dass der Konzern wirklich schon durch ist mit dem Abgasskandal, steht trotzdem nicht zu erwarten. Mitte September beginnt in Braunschweig der Betrugsprozess gegen Winterkorn und weitere ehemalige Führungskräfte. Vielleicht liefert er neue Erkenntnisse, mit Sicherheit aber richtet er den Blick mit guten Gründen auf eine Vergangenheit, die so schnell nicht vergeht. Abhaken ist manchmal gar nicht so einfach.

Von Bernd Haase