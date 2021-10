Kommentar zur Verjüngungskur bei Facebook: Greise Kunden gefährden den Gewinn

Hannover

Fast drei Milliarden Menschen nutzen Facebook, zuletzt hat der Konzern seinen Jahresumsatz um mehr als die Hälfte gesteigert, der Aktienkurs kletterte um rund ein Viertel – nach Apple, Microsoft, Amazon und Google ist jetzt auch Facebook an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert. Auch wenn der politische Druck auf das Unternehmen wegen diverser Unzulänglichkeiten gewachsen ist, sollte sich das Management beim Blick auf solche Zahlen keine großen Sorgen über die Zukunft machen müssen.

Dass man es dennoch tut, liegt an der Altersstruktur der Nutzer. Vor zehn Jahren waren in Deutschland noch neun von zehn Teenagern bei Facebook aktiv – inzwischen ist es nur jeder dritte. Mehr als die Hälfte der Nutzer in den USA ist heute älter als 35 Jahre. Offiziell gibt sich der Konzern erfreut über diese Entwicklung, weil ältere Mitglieder als weniger wankelmütig gelten und der Plattform länger die Treue halten als jüngere. Noch verfängt dieses Argument auch bei den Kunden: Rund die Hälfte der Marketingverantwortlichen weltweit hält Facebook weiterhin für die wichtigste Social-Media-Plattform.

Eine spürbare Vergreisung aber kann sich der Konzern nicht leisten. Wenn Facebook bei den jüngsten Nutzern fortgesetzt Marktanteile verliert, wird sich das in nicht allzu ferner Zukunft negativ bei den Werbeeinnahmen niederschlagen. Von daher ist es ein nahe liegender Gedanke, die Plattform für Jugendliche wieder attraktiver zu machen. Das Problem ist nur: Facebook muss auch weiter wachsen, um seine gigantische Bewertung an der Börse zu rechtfertigen. Eine Verjüngung wäre also nur dann ein Erfolg, wenn man die alten Nutzer nicht vergrault.

Von Jens Heitmann