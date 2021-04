Hannover

Dass jetzt auch die Bundesregierung mit einem höheren Wirtschaftswachstum rechnet, kann nicht mehr überraschen – sie ist da eher ein Nachzügler. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Konjunkturprognose bereits vor Wochen nach oben geschraubt und erwartet nun ein Plus von weltweit 5,6 Prozent. Das wäre die stärkste wirtschaftliche Erholung seit fast einem halben Jahrhundert. Treiber des globalen Aufschwungs sind einmal mehr die USA und China.

Gute Nachrichten für die exportstarke Industrie

Besonders hohe Erwartungen ruhen auf den amerikanischen Verbrauchern. Sie haben während der Corona-Pandemie rund 1,5 Billionen Dollar mehr auf die Seite gelegt als zu normalen Zeiten. Hinzu kommt das 1,9 Billionen Dollar große Konjunkturprogramm von US-Präsident Joe Biden, das die Nachfrage noch weiter anheizen könnte. In China ist die Wirtschaft schon im vergangenen Jahr deutlich besser durch die Krise gekommen als die Konkurrenz in Amerika und Europa, auch bei der Erholung kommt sie schneller voran.

Beides sind gute Nachrichten für die deutsche Industrie, die stark auf den Export ausgerichtet ist. Zwar haben auch die Bundesbürger in den vergangenen zwölf Monaten mehr auf die hohe Kante gelegt als sonst – angesichts der traditionell hohen Sparquote hierzulande fällt das aber nicht so stark ins Gewicht wie der plötzliche Anstieg der Rücklagen der Amerikaner. Dennoch dürfen gerade von der Pandemie besonders geplagte Branchen wie der Einzelhandel, die Gastronomie oder der Tourismus darauf hoffen, dass die Verbraucher nach der Impfung das Zwangssparen beenden und sich ihre aufgestaute Konsumfreude in Umsatz ummünzt.

Von Jens Heitmann