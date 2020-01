Hannover

Die Stimmung in der niedersächsischen Wirtschaft bessert sich – die Hoffnung auf mehr Wachstum bleibt jedoch gering. Vor allem wegen der robusten Binnennachfrage hätten sich die Aussichten der Unternehmen wieder etwas aufgehellt, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen ( IHK), Horst Schrage, am Freitag in Hannover. „Die Frage ist, ob das bereits den Beginn eines neuen Aufschwungs markiert oder nur eine Korrektur des zuletzt starken Abschwungs darstellt.“

Die Kammer rechnet für 2020 bestenfalls mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent und 10 000 neuen Arbeitsplätzen in Niedersachsen. Die Unternehmen müssten zwar zunehmend Facharbeiter ersetzen, weil die geburtenstarken Jahrgänge allmählich in Rente gehen, hieß es. Generell aber zeigten sich die Firmen bei Neueinstellungen zurückhaltend. Für 2019 hatte die IHK ursprünglich einen Zuwachs von bis zu 60 000 neuen Arbeitsplätzen prognostiziert – wegen der schwächeren Konjunktur seien am Ende unter dem Strich nur 40 000 Stellen geschaffen worden, sagte Schrage.

Autoindustrie ist besonders pessimistisch

Das Konjunkturbarometer, das auf einer Umfrage unter 1900 Unternehmen beruht, ist im vierten Quartal 2019 zum ersten Mal wieder gestiegen – zuvor war es sieben Mal in Folge gefallen. Mit aktuell 102 Punkten liegt der Indikator aber noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 107 Punkten. Vor zwei Jahren hatte die Kammer noch einen Wert von 126 Punkten verzeichnet. Vor allem die jüngste Annäherung im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China habe zu einer gewissen Entspannung geführt, hieß es.

Die Beurteilung der Geschäftslage fällt von Branche zu Branche sehr unterschiedlich aus. Während Betriebe in der Bauwirtschaft oftmals am Limit arbeiten und wegen der großen Nachfrage auch höhere Preise durchsetzen können, blickt man im produzierenden Gewerbe immer noch skeptisch in die Zukunft. Die Produktion der Metall- und Elektroindustrie ist im vergangenen Jahr um 5 Prozent gesunken. Während sich die Nachfrage aus dem Ausland stabilisiere, schrumpfe die Zahl neuer Aufträge von heimischen Kunden weiter. „Viele Unternehmen leben vom Abbau ihrer Auftragsbestände“, sagte Schrage. „Das ist eine Konsolidierung auf unbefriedigendem Niveau.“

Handel profitiert von höheren Einkommen

Besonders verunsichert sind Unternehmen in der Automobilindustrie. Von allen befragten Firmen beurteilten Ende vergangenen Jahres nur 13 Prozent ihre Lage als schlecht, etwa 31 Prozent beschrieben die Situation als gut und 57 Prozent als zufriedenstellend. In der Autobranche hingegen klagte jedes dritte Unternehmen über schlechte Geschäfte. Der Wandel in Richtung Elektromobilität führe zu Unsicherheit, weil weder die künftige Modellpalette noch der Absatz abschätzbar seien, erklärte die IHK. Dies treffe auch die Autohäuser, weil viele Kunden vorerst auf die Anschaffung eines neuen Wagens verzichteten.

Insgesamt hat sich die Lage des Handels verbessert. Die Konsumenten zeigten sich ausgabefreudig – und das nicht nur im Internet: Auch die Geschäfte vor Ort berichteten zuletzt von leicht gestiegenen Umsätzen. Besonders erfreulich verlief das Weihnachtsgeschäft mit einem Plus von 8 Milliarden Euro im Vergleich zum Zeitraum zwischen Januar und Oktober. Der Handel habe damit von der Rekordzahl von drei Millionen Beschäftigten in Niedersachsen und den – auch in Folge höherer Tarifabschlüsse – gestiegenen Einkommen profitieren können, sagte Schrage.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann