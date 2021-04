Hannover

Die Stimmung in der niedersächsischen Wirtschaft hat sich etwas verbessert – allerdings gibt es je nach Branche enorme Unterschiede. Der von den Industrie- und Handelskammern (IHK) ermittelte Konjunkturklimaindikator ist im ersten Quartal um fünf auf 96 Punkte gestiegen. Vor einem Jahr hatte er nach dem Konjunktureinbruche in der Corona-Krise bei 48 Punkten gelegen. Der langjährige Durchschnitt beträgt 105 Punkte.

„Hoffnung ist da, aber wir haben eine zweigeteilte Lage“, sagte Mirko-Daniel Hoppe, Sprecher für Konjunktur und Volkswirtschaft bei der IHK Niedersachsen (IHKN), nach der jüngsten Umfrage unter mehr als 2000 Unternehmen. Die Zunahme des Indikators sei vor allem auf die exportstarke Industrie zurückzuführen, die sich im Aufschwung befinde. „Gleichzeitig stehen viele Einzelhändler und Dienstleister vor dem Ruin, da sie ihren Geschäften eingeschränkt oder gar nicht nachgehen dürfen“, erklärte Hoppe.

Hoffen auf Impfkampagne

„Insgesamt wartet die Wirtschaft nach wie vor auf einen Befreiungsschlag“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Marco Graf. Gemeint seien damit vor allem schnelle Fortschritte bei den Impfungen gegen das Coronavirus und eine Öffnung von Betrieben etwa im Handel und der Gastronomie bei Modellversuchen in ausgewählten Kommunen. Ob es dazu kommt, ist allerdings unsicher.

Investitionsbereitschaft steigt

Von den befragten Unternehmen beurteilten 27 Prozent ihre Geschäftslage als gut, 49 Prozent als zufriedenstellend und 24 Prozent als schlecht. Fast jede dritte Firma rechnet den Angaben zufolge für die kommenden Monate mit einer ungünstigen Entwicklung. Der Anteil der Unternehmen, die eine Verschlechterung erwarten, hat sich deutlich verringert. Günstige Erwartungen haben hingegen rund 20 Prozent der Betriebe. Laut Umfrage nimmt die Investitionsbereitschaft zu. Die Personalplanungen sind jedoch insgesamt auf Stelleneinsparungen ausgerichtet.

Industrie: Viele Industrieunternehmen bekommen wieder mehr Aufträge – und expandieren. „Der Motor ist der Export in die USA und nach Asien“, erläuterte Hoppe. Sorgen bereiten Firmen jedoch knappe Transportkapazitäten, Lieferengpässe bei Rohstoffen und Bauteilen sowie hohe Rohstoffpreise. Die Preise etwa für Stahl seien in den vergangenen Monaten um rund 50 Prozent gestiegen, hieß es.

Bauwirtschaft: Die Auftragseingänge für die Bauwirtschaft stagnieren, aber die Betriebe verfügen der Umfrage zufolge noch über ein gutes Polster. Auch in dieser Branche klagen Unternehmen über steigende Preise – zum Beispiel für Kies, Gips und Sand.

Einzelhandel: Vor allem der Facheinzelhandel steht mit dem Rücken zur Wand. Knapp zwei Drittel der Unternehmen beurteilen ihre Finanzlage als problematisch, 6 Prozent sehen sich akut von einer Insolvenz bedroht. „Das sind immerhin rund 1000 Firmen“, sagte Hoppe.

Verkehrsgewerbe: Abgesehen vom Gütertransport herrsche bei vielen Verkehrsunternehmen Verzweiflung, berichtete die IHK Niedersachsen. Ein wirtschaftlicher Betrieb von Bussen und Taxen sei derzeit unmöglich.

Dienstleistungen: Bei den Dienstleistern ergibt sich ein unterschiedliches Bild. In Bereichen wie Medien und IT sowie in Ingenieur- und Architekturbüros sei die Lage zufriedenstellend, hieß es. Veranstalter und anderen Dienstleister, bei denen es auf persönliche Kundenkontakte ankomme, hätten dagegen seit einem Jahr kaum Umsätze.

Von Bernd Haase