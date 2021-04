Hannover

Die Arbeitnehmervertreter beim Autozulieferer Continental fordern klare Konzepte für alle vom Konzernumbau betroffenen Standorte. Nach zum Teil monatelangen Verhandlungen gebe es erst für einige Werke verbindliche Pläne für deren Zukunft, heißt es in einer intern veröffentlichten Stellungnahme des Betriebsrats und der Gewerkschaften IG BCE und IG Metall, die der HAZ vorliegt. Es müsse jedoch für alle Beschäftigten eine verlässliche Perspektive geben, betonte Konzernbetriebsratschef Hasan Allak. „Es ist kein gutes Zeichen, wenn Standort für Standort Vernunft hart erkämpft werden muss.“

Das Unternehmen will mit seinem Spar- und Restrukturierungsprogramm „Transformation 2019–2029“ weltweit rund 30.000 Stellen „verändern“ – darunter 13.000 in Deutschland. Bisher wurden nach Angaben von Vorstandschef Nikolai Setzer 4500 Arbeitsplätze gestrichen. 1500 Beschäftigte haben innerhalb des Konzerns eine neue Stelle bekommen. Continental will mit dem Umbau die Kosten deutlich verringern und seine Geschäfte neu ausrichten, weil die Verbrennertechnik allmählich ausläuft und die Umsätze mit Software und Sensorik an Bedeutung gewinnen.

Einigung in Aachen

Mitte dieser Woche hat sich der Konzern mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem örtlichen Betriebsrat darauf verständigt, das Reifenwerk in Aachen erst Ende 2022 stillzulegen – und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Belegschaft werde schrittweise verringert, hieß es. Auf betriebsbedingte Kündigungen solle „wo immer möglich“ verzichtet werden. Im Jahr 2023 sollen die verbliebenen 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Schließung des Standorts vorbereiten. Das Ziel sei, mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen möglichst vielen Beschäftigten zu einem neuen Arbeitsplatz zu verhelfen, teilte Continental mit.

Die vergleichsweise friedliche Art der Einigung in Aachen stelle bisher aber eine Ausnahme dar, kritisierten der Konzernbetriebsrat und die Gewerkschaften. An Standorten wie Babenhausen, Karben und Schwalbach habe man nur mit Streiks „sozialverträgliche“ Lösungen erzwingen können, schreiben die Arbeitnehmervertreter. Mit den vom Vorstand einst angekündigten Verhandlungen auf Augenhöhe habe das nicht viel zu tun, sagte ein Gewerkschafter. Bei den gefährdeten Standorten Rheinböllen und Bebra/Mühlhausen drohe sich dieses Muster zu wiederholen.

Hoffen auf Kompromisse

Die Arbeitnehmervertreter hoffen aber noch auf Kompromisse. Es habe zuletzt auch Schritte in die richtige Richtung gegeben, heißt es in der jetzt veröffentlichten Stellungnahme. So wurde im hessischen Babenhausen beispielsweise vereinbart, gemeinsam mit dem Management nach neuen Geschäftsfeldern für den Standort zu suchen und andere Firmen auf dem Werksgelände anzusiedeln.

Dort wird die Produktion von Anzeige- und Bedienelementen für Autos auslaufen – erhalten bleiben die Forschung und Entwicklung sowie Teile der Verwaltung. Bis Ende 2025 soll die Belegschaft von bisher 3300 auf rund 1400 Stellen schrumpfen. „Engagierte und gut organisierte Beschäftigte zeigen, wie unternehmerische Entscheidungen zum Abbau von Arbeitsplätzen in positive Perspektiven gewandelt werden können“, erklärt der stellvertretende Konzernbetriebsratschef Lorenz Pfau.

