Hannover

Die Deutsche Messe steht vor einen umfassenden Umbau. Nachdem das Unternehmen mithilfe seiner Anteilseigner eine Insolvenz abwenden konnte, wollen das Management und der Aufsichtsrat jetzt dafür sorgen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Spätestens 2026 soll die Messe in der Lage sein soll, ihre Kredite aus eigener Kraft zu bedienen. „Wir werden die Gesellschaft künftig an einer deutlich kürzeren Leine führen als bisher“, sagte ein Aufsichtsrat am Mittwoch.

Das Kontrollgremium hatte zuvor die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 105 Millionen Euro beschlossen. Infolge der Corona-Krise hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr nur einen Umsatz von 100 Millionen Euro erzielt – und dabei einen Verlust in Höhe von 83 Millionen Euro erlitten. Dass das Minus nicht noch größer ausgefallen ist, sei auf die Einnahmen für das auf dem Gelände eingerichtete Notkrankenhaus und das wieder angelaufene Messegeschäft in China zurückzuführen, hieß es.

Nord/LB gibt Kredit über 90 Millionen Euro

Ursprünglich hatte die Messe ihren Finanzbedarf auf 122 Millionen Euro beziffert. Davon musste die Messegesellschaft jedoch Abstriche machen, weil die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) trotz Bürgschaften des Landes Niedersachsen und der Stadt Hannover als Anteilseigner nur einen Kredit von 90 Millionen Euro vergeben wollte. Andere Finanzinstitute hätten sich früh aus den Verhandlungen zurückgezogen, berichtete ein Beteiligter. Die Differenz zu den 105 Millionen Euro steuern nun Land und Stadt bei.

„Das Jahr 2021 wird ein Jahr des Übergangs und der Vorbereitung für den Neustart“, sagte Vorstandschef Jochen Köckler. „Wir bringen unser Unternehmen in die bestmögliche Position, um erfolgreich Messen ausrichten, sobald die Rahmenbedingung dies zulassen.“ Weil auf dem Gelände in Hannover frühestens im Herbst wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden können, rechnet die Messegesellschaft nur mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Für 2022 hofft man auf eine Verdopplung auf etwa 200 Millionen Euro – für 2025 werden mehr als 300 Millionen Euro avisiert.

Gruchow scheidet Ende März aus

Die Kosten sollen in den nächsten Jahren deutlich sinken. Vorstand und Arbeitnehmervertreter haben sich im Dezember auf einen Zukunftsvertrag verständigt, der neben Kurzarbeit, einer Verringerung der Wochenarbeitszeit sowie einer Reduzierung tariflicher und übertariflicher Leistungen auch Einschnitte bei Führungskräften sowie die Ausgliederung von Tätigkeiten vorsieht, die nicht mehr zum Kerngeschäft der Messe zählen. Dazu gehören etwa die Gas­tronomie, die Gärtnerei oder der Sprachendienst. Bis zum Jahr 2027 sollen rund 200 von 738 Arbeitsplätzen wegfallen.

Verlässt die Deutsche Messe: Vorstandsmitglied Andreas Gruchow. Quelle: Ole Spata/dpa

„Wir sehen die Deutsche Messe aufgrund der grundsätzlichen Neuaufstellung und der neuen Marktorientierung auf einem steinigen, aber richtigen Weg, gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Die Arbeitnehmervertreter hatten in der Sitzung ihre Forderung erneuert, einen neuen Vorstandschef zu suchen. Stattdessen verlängerte das Kontrollgremium den Vertrag mit Köckler vorzeitig um fünf Jahre bis 2027. Mit Andreas Gruchow scheidet das zweite Vorstandsmitglied jedoch Ende März aus. Der Manager muss gehen, weil der Aufsichtsrat eine Fachkraft mit speziellem Know-how in Sachen Restrukturierung auf dem Posten des Finanzchefs sehen möchte – am liebsten eine Frau. Eine Findungskommission nehme nun die Suche nach einer geeigneten Kandidatin auf, verlautete aus dem Gremium.

Von Jens Heitmann