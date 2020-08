Hannover

„Faszinierende Fjorde und majestätische Wasserfälle – dazu das urbane Flair lebendiger Städte: Das erwartet Sie in Norwegen.“ Die Werbung der Reederei Hapag-Lloyd Cruises für eine 13-tägige Kreuzfahrt in den hohen Norden klingt so, als gäbe es keine Corona-Pandemie. Von Mitte September an will die Luxusmarke der Tui ihre Flotte wieder starten lassen, die Preise liegen zwischen 6490 und 11.790 Euro je Person. Auf niedrige Preise für die ersten neu aufgelegten Reisen habe man bewusst verzichtet, sagte Unternehmenschef Karl J. Pojer dem Branchenmagazin „fvw“. „Wir bieten Qualität auf sehr hohem Niveau, die hat ihren Preis.“

Für Zweifel an dem zur Schau gestellten Selbstbewusstsein ist nur im Kleingedruckten Platz: „Bei allen Landaktivitäten“, so heißt es da, „kann es kurzfristig zur Absage kommen, abhängig von der Entwicklung zum Zeitpunkt der Reise“. Wie schnell ein geplanter Neustart wieder zu Ende sein kann, hat die Konkurrenz gerade erlebt. Die norwegische Linie Hurtigruten musste ihre Expeditionskreuzfahrten am vergangenen Wochenende wieder einstellen, weil sich Besatzungsmitglieder und Gäste mit dem Covid-19-Erreger infiziert hatten. Aida-Schiffe konnten in Rostock erst gar nicht ablegen, weil es Probleme bei der Genehmigung gab. Die Freigabe Italiens für vorgesehene Minikreuzfahrten auf der Ostsee stand noch aus. Die Zustimmung ist notwendig, weil Aida-Schiffe unter italienischer Flagge fahren.

Umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept

Unter dem Dach des Branchenverbandes Clia (Cruise Lines International Association) haben die deutschen Veranstalter zusammen mit den Behörden ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. In der ersten Phase sollen Schiffe von Hamburg, Rostock, Kiel oder Bremerhaven aus mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum an Bord starten. Sie dürfen keinen anderen Hafen anlaufen und müssen nach maximal sieben Tagen wieder zu Hause ankommen. In der zweiten Phase soll auch ein Landgang in ausländischen Häfen möglich sein – im Anschluss hoffen die Reedereien darauf, ihre gewohnten Routen wieder aufnehmen zu können.

Auch Tui Cruises zieht es unter diesen Bedingungen vor allem nach Norwegen. Von den sieben Schiffen sind derzeit erst zwei wieder im Einsatz. Vor allem die Stammgäste ließen sich von den Einschränkungen an Bord nicht abschrecken, sagte eine Unternehmenssprecherin. So böten Bars, Restaurants und Theater zwar noch keinen Normalbetrieb, dafür seien die Preise mit 1099 Euro je Person in einer Kabine mit Balkon für eine siebentägige Tour im Vergleich zu den Hotelpreisen an der deutschen Nord- und Ostseeküste „sehr wettbewerbsfähig“.

„Wirtschaftlichkeit steht im Augenblick nicht im Vordergrund“

Für die Reiseveranstalter rechnen sich die Kreuzfahrten hingegen nicht. Da sie ihre Schiffe nur zu maximal 60 Prozent auslasten dürfen, sind Verluste unausweichlich. „Die Wirtschaftlichkeit steht im Augenblick nicht im Vordergrund“, sagte die Tui-Cruises-Sprecherin. Man wolle vor allem zeigen, dass Pauschalreisen auf See auch in Corona-Zeiten für die Passagiere ohne Risiko möglich seien. „Wir fahren auf Sicht.“ In der Tui-Konzernzentrale in Hannover nimmt man unterdessen bereits das nächste Jahr in den Blick. Die Buchungen für 2021 deuteten darauf hin, dass die Mehrheit der Kunden dieser Reiseform die Treue halten wollen, hieß es.

