Hannover

Der geplante Stellenabbau bei der Deutschen Messe AG stößt bei der IG Metall auf heftige Kritik. Die Gewerkschaft bezeichnete die vorgesehene Streichung von mehr als einem Drittel der Stellen als „ Attacke gegen die Beschäftigten“. Es sei „stillos, respektlos und auch geschäftsschädigend“, dass die Mitarbeiter erst aus der Zeitung von den Plänen erfahren hätten, sagte Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Hannover und Mitglied im Aufsichtsrat der Messe. Ratspolitiker in Hannover reagierten zurückhaltend. Die Grünen meinen, dass ein Personalabbau derzeit unabwendbar sei. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bietet Hilfe an. „Als Stadt wollen und werden wir unseren Beitrag leisten, das Unternehmen zu unterstützen“, sagte er.

Messe braucht 100 Millionen Euro

Wegen der Corona-Krise ist die Messe in eine bedrohliche Lage geraten. Das Unternehmen steuert in diesem Jahr auf einen Verlust in Höhe von etwa 85 Millionen Euro zu. Dem Vernehmen nach sind Finanzhilfen in Höhe von rund 100 Millionen Euro nötig. Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover, die jeweils die Hälfte der Anteile halten, lehnen eine Kapitalerhöhung ab. Im Gespräch ist aber, dass die Anteilseigner eine Bürgschaft für einen Kredit über insgesamt 50 Millionen Euro übernehmen; zuzüglich zu den 50 Millionen Euro, die die Messe bereits von der Norddeutschen Landesbank bekommen hat. Zudem hat die Messe AG ein Sanierungskonzept vorgelegt. Ein wesentlicher Baustein ist, die Zahl der Vollzeitstellen bis zum Jahr 2027 von 760 auf 480 zu verringern. Dies will die IG Metall nicht hinnehmen.

Tarifvertrag schützt Mitarbeiter bis 2024

„Wir sind entrüstet, denn das ist der falsche Weg bei der Lösungssuche“, sagte Gewerkschafter Schulze. Die IG Metall verweist auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Messe, der noch bis August 2024 läuft. Der Vertrag schließe betriebsbedingte Kündigungen aus und lege fest, dass die Personaldecke nicht unter 700 Vollzeitstellen sinken darf. Zudem wirft der Betriebsrat der Unternehmensführung vor, nicht in die Gespräche über den Stellenabbau eingebunden worden zu sein. Die Messe AG wollte die Kritik nicht kommentieren und kündigte an, Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufzunehmen.

In der Ratspolitik fielen die Reaktionen verhalten aus. „ Betriebsrat und Vorstand müssen sich jetzt an einen Tisch setzen und über die geschäftliche Neuausrichtung sprechen“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Sollte ein Personalabbau unvermeidlich sein, sei ein Sozialplan nötig. Die CDU wollte die Vorgänge noch nicht kommentieren, sondern die für diese Woche angesetzten Gespräche mit OB Onay über die Messe-Krise abwarten. Die Grünen fordern, dass der Jobabbau „sozialverträglich“ vonstattengeht, und halten eine Bürgschaft der Anteilseigner für nötig. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke meinte: „Wie viele andere Bereiche muss auch die Messe mit Einschnitten leben.“

Von Andreas Schinkel