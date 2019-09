Hannover

Der insolvente Windkraftkonzern Senvion soll zerschlagen werden – Hunderte Arbeitsplätze in Deutschland sind gefährdet. Der deutsch-spanische Anlagenbauer Siemens Gamesa will ausgewählte Service- und Onshore-Geschäftsbereiche in Europa übernehmen, wie Senvion am Montag in Hamburg mitteilte. Der Gläubigerausschuss habe einer entsprechenden Exklusivvereinbarung zugestimmt. Damit beginne nun die Schlussphase der Verhandlungen, die bis Ende September dauern könne. „Die Ankündigung bedeutet, dass wir kurz davor stehen, einen sicheren Hafen für einen wesentlichen Teil des Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu finden“, sagte Vorstandschef Yves Rannou. Andere Bereiche muss Senvion dagegen aufgeben.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft IG Metall werden bei dem geplanten Verkauf von Teilen des Unternehmens nur 500 Senvion-Mitarbeiter von Siemens Gamesa übernommen – die übrigen 900 Beschäftigten könnten nach den bisherigen Plänen des Insolvenzverwalters ihren Arbeitsplatz verlieren. „Wir sind froh über jeden Beschäftigten, der übernommen wird“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken. „Wir haben aber bis zuletzt gehofft, dass auch bei einer Zerschlagung mehr Beschäftigte eine langfristige Perspektive bekommen.“ Ursprünglich waren bei Senvion in Deutschland 1800 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit waren es in der Spitze 4000 Beschäftigte.

Mehrere Eigentümerwechsel

Der Konzern war 2001 unter dem Namen Repower aus einer Fusion von mittelständischen Windkraftfirmen hervorgegangen. Sechs Jahre später übernahm nach einem Bieterkampf der indische Konkurrent Suzlon die Führung in der Hamburger Zentrale. Seit dem Verkauf im Jahr 2015 hält der amerikanische Finanzinvestor Centerbridge, der vor Kurzem auch an einem Einstieg bei der Norddeutschen Landesbank ( Nord/LB) interessiert war, die Mehrheit der Anteile. Der Abstieg von Senvion ist nach Einschätzung von Branchenkennern auf die Turbulenzen des Marktes zurückzuführen – aber auch auf eigenen Fehler.

Senvion zählte mit einem Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro zu den zehn größten Herstellern der Branche weltweit. Weil in Europa – und besonders in Deutschland – das Wachstum stagnierte, versuchte der Konzern, auch in Asien, Australien und in Südamerika Fuß zu fassen. Die Expansion sei nicht ohne Probleme verlaufen, erklärte Vorstandschef Rannou im Frühjahr. Man habe in einem „herausfordernden Marktumfeld operationale Fehler gemacht“. Der Manager hatte den Spitzenjob erst im Herbst 2018 von Jürgen Geißinger übernommen, der als langjähriger Schaeffler-Vorstandschef einst die Übernahme von Continental versucht hatte.

Turbinenfertigung in Bremerhaven läuft aus

Der stockende Ausbau der Windkrafterzeugung auf dem Heimatmarkt macht auch anderen Größen der Branche zu schaffen. Sowohl der Auricher Rivale Enercon als auch der Konkurrent Nordex aus Rendsburg haben bereits jeweils mehrere Hundert Stellen abgebaut. Kürzlich von der IG Metall befragte Betriebsräte blicken skeptisch in die Zukunft – nach einem Branchengipfel im Haus von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) will die Politik in Kürze einen Katalog von Maßnahmen verabschieden, damit in Deutschland wieder mehr Windkraftanlagen installiert werden. Im ersten Halbjahr wurden nur 86 Anlagen errichtet – so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Für Senvion kommen diese Hilfen zu spät. Der Konzern hat im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet – seinerzeit war eine Finanzierungslücke von 100 Millionen Euro offenbar geworden. Seit Ende August ist klar, dass nur Teile des Geschäftsbetriebs weitergeführt werden. So steht die Turbinenfertigung in Bremerhaven mit 200 Beschäftigten vor der Schließung zum Jahresende.

Von Jens Heitmann