Hannover

Die Landesbausparkassen (LBS) Nord und West planen offenbar eine Fusion. „Wir können Abstimmungsgespräche zwischen den Trägern bestätigen“, sagte ein Sprecher des Sparkassenverbandes Niedersachsen am Freitag. „Noch gibt es aber keine verbindlichen Absprachen.“ Der Verband ist mit 44 Prozent an der LBS Nord in Hannover beteiligt.

Nach Informationen der „Wirtschaftswoche“ liegt bereits eine Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) für einen möglichen Zusammenschluss vor. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sagte dem Magazin, er äußere sich nicht zu „konkreten Vorhaben“. Grundsätzlich halte er es aber „für sinnvoll, wenn in der Gruppe der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute Maßnahmen ergriffen werden, um sich zukunftsfähig aufzustellen“. Niedersachsen ist Mehrheitseigentümer der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB), die ebenfalls 44 Prozent der LBS-Nord-Anteile hält.

500 Beschäftigte in Hannover

„Die LBS ist ein gut aufgestelltes Unternehmen. Von daher erwarten wir, dass der Standort Hannover und die Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagte der Verdi-Bankenexperte Jörg Reinbrecht, der dem Nord/LB-Aufsichtsrat angehört. Die LBS Nord hat eine Bilanzsumme von fast 8 Milliarden Euro. Bei der LBS West in Münster sind es knapp 15 Milliarden Euro. Die Zentrale der LBS Nord ist in Hannover-Bemerode. Dort arbeiten nach Auskunft einer Sprecherin rund 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Deutschland gibt es insgesamt acht Landesbausparkassen.

Weniger Neugeschäft in der Corona-Krise

Wegen der Corona-Epidemie brach auch das Neugeschäft der LBS Nord ein. So konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr nur noch rund 54.000 Verträge mit einer Summe von rund 3 Milliarden Euro abschließen. 2019 waren es noch knapp 74.000 Verträge gewesen.

Von Michael B. Berger