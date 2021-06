Hannover

Auf diesem Sofa hat Ursula von der Leyen freiwillig Platz genommen. Als CDU-Spitzenkandidat Christian Wulff vor der Landtagswahl 2003 die damals noch unerfahrene Parteifreundin in sein Schattenkabinett berief, wollte sie schnell möglichst viel über das niedersächsische Gesundheitswesen erfahren. Ihr Weg führte sie zur Landesvertretung der Ersatzkassen – und anders als später beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan habe die protokollarische Sitzordnung seinerzeit keine Rolle gespielt, sagt deren Leiter Jörg Niemann. „Wir haben uns dann lange und intensiv unterhalten.“

Auch wenn die heutige Präsidentin der EU-Kommission nur für kurze Zeit Sozialministerin in Hannover war und bald ins Bundeskabinett aufrückte, ist sie Niemann in besonderer Erinnerung geblieben – wohl auch, weil es in den rund drei Jahrzehnten seiner Amtszeit nur ihr gelang, mit der Klinik in Hoya ein Krankenhaus zu schließen. Die Ersatzkassen haben früh darauf gedrängt, die Zahl der Kliniken zu verringern, um die Qualität der Behandlungen zu verbessern und die Kosten zu senken.

Weniger Kliniken gefordert

Weil er gut 30 der einmal mehr als 190 Standorte für überflüssig erklärte, zog sich Niemann den Zorn von Betreibern und Lokalpolitikern zu. Letztlich entschied jedoch die fehlende Wirtschaftlichkeit über die Zukunft der Kliniken. „Heute haben wir nur noch 171 Kliniken mit einer tendenziell besseren Versorgung der Bevölkerung in größeren Häusern“, sagt der 62-Jährige, der am Mittwoch nach 31 Jahren aus dem Amt scheidet.

Als Niemann am 1. Juli 1990 seinen Job in Hannover antrat, musste er auf seinen ersten Termin bei der Landesregierung mehrere Wochen warten. Die genaue Rolle eines besonderen Vertreters großer bundesweiter Krankenkassen wie der Techniker, der Barmer oder der DAK in Hannover war offenbar weder Ministerien noch Abgeordneten klar. Das sollte sich ändern: Der einstige Nobody ist in Niedersachsen schnell zu einem der einflussreichsten Kassenmanager geworden. „Unser Ziel war es immer, nicht allein den Anbietern medizinischer Leistungen die Deutungshoheit in der Debatte zu überlassen“, sagt Niemann.

Ruf eines Hardliners

Wenn es um die Versorgung der Patienten geht, werden gern moralische Grundsätze bemüht – oft geht es aber vor allem um die Vergütung. Niemann redet ungern um solche Dinge herum und kommt lieber direkt zur Sache. „Wir setzen uns konsequent für die Interessen der Versicherten ein.“ Dass ihm der Ruf des Hardliners vorauseilt, empfindet er als ungerecht. Vertretern von Ärzten oder Pflegeanbietern werde dagegen Anerkennung gezollt, wenn sie sich für die Ziele ihrer Klientel stark machten, sagt Niemann. Nichts anderes tue die Landesvertretung für die Mitglieder der Krankenkassen. „Wir sind nicht streitsüchtig, aber wir sind zum Konflikt bereit.“

Ein bekennender Workaholic

Dass sich ein bekennender Workaholic wie er vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet, kommt überraschend – ein bisschen wohl auch für Niemann selbst, der trotz langer Tage im Büro für drei Jahrzehnte ein Berufspendler geblieben ist. Den Plan, früher aufzuhören, habe er früh gefasst, um das Verhältnis von Arbeit und Freizeit wenigstens halbwegs wieder ins Lot zu bringen, sagt er. „Ich will mich mehr um Familie und Freunde kümmern und habe viele Interessen, möchte die neuen Freiheiten aber nicht einem genauen Plan unterordnen.“

Der Nachfolger: Hanno Kummer rückt an die Spitze der Landesvertretung der Ersatzkassen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Nachfolger Niemanns steht Hanno Kummer bereit. Der 51-Jährige leitet in der Landesvertretung bisher die Öffentlichkeitsarbeit und rückt Anfang Juli an die Spitze der Landesvertretung.

Von Jens Heitmann