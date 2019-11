Am Sonnabend ist die Landwirtschaftsmesse Agritechnica in Hannover zu Ende gegangen, die ganz im Zeichen von Umweltschutz und Digitalisierung stand. Die Veranstalter zählten rund 450.000 Besucher. Laut Deutscher Landwirtschafts-Gesellschaft besteht in der Branche grundsätzlich eine hohe Bereitschaft zu Investitionen.