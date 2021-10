Landwirte leiden unter hohen Düngerpreisen

Hannover

In Deutschland wird der Dünger knapp. Nachdem große Hersteller aufgrund der stark gestiegenen Erdgaspreise ihre Produktion heruntergefahren haben, kommen Landwirte nur noch schwer an die Ware – selbst wenn sie hohe Aufschläge in Kauf nehmen: Im Großhandel haben sich die Preise innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt. „Viele Ackerbauern sind bereits am Verzweifeln“, sagte Karl-Friedrich Meyer, Vorsitzender des Pflanzenausschusses beim Niedersächsischen Landvolk. „Nur wer Dünger vorbestellt hat, bekommt derzeit überhaupt noch etwas.“

Bei der Herstellung von Ammoniak und Stickstoffdüngemitteln ist Erdgas sowohl als Rohstoff wie als Energiequelle von entscheidender Bedeutung. Das aktuelle Preisniveau lasse aber „eine betriebswirtschaftlich vernünftige Erzeugung von Ammoniak derzeit nicht zu“, erklärte der Industrieverband Agrar, da man Kostensteigerungen „nur sehr begrenzt“ an Kunden weitergeben könne.

Als erster hatte vor zwei Wochen der US-Hersteller CF Industries seine beiden Werke in Großbritannien geschlossen. Kurz darauf kündigte mit dem norwegischen Yara-Konzern einer der größten Stickstoffdüngerhersteller an, rund 40 Prozent der europäischen Kapazität für Ammoniak stillzulegen. Auch der Chemieriese BASF hat die Produktion in seinen Werken in Antwerpen und in Ludwigshafen reduziert. Der größte deutsche Ammoniak-Hersteller, die SWK Piesteritz, will die Produktion um ein Fünftel drosseln. Die Dynamik des Gaspreisanstiegs sei besorgniserregend, sagte Unternehmenschef Petr Cingr: „Ohne staatliche Maßnahmen droht in Kürze ein Produktionsstopp.“

475 Euro pro Tonne Kalkammonsalpeter

Für den wichtigsten Stickstoffdünger der Landwirte – Kalkammonsalpeter – wurden in den deutschen Häfen beim Import zuletzt etwa 475 Euro je Tonne verlangt – das waren rund 80 Euro mehr als vor einer Woche. Harnstoff kostete 750 Euro je Tonne und somit 150 Euro mehr als in der Woche davor. Um für das Frühjahr gerüstet zu sein, versuchten viele Bauern, ihre Ware schon im Herbst zu kaufen und einzulagern, hieß es. Noch sei man in der Lage, Genossenschaften und Bauern mit Dünger zu versorgen, erklärte der hannoversche Großhändler Agravis.

Bauern kalkulieren höher

Landwirte in Niedersachsen können ihre Felder nach Angaben des Landvolks im Durchschnitt etwa zu Hälfte mit Gülle aus der Viehhaltung und mit Substraten aus Biogasanlagen düngen – den darüber hinaus gehenden Bedarf müssen sie zukaufen. In den vergangenen Jahren hätten die Höfe im Mittel mit Kosten von 80 Cent für das Kilogramm Stickstoff kalkulieren können, sagte Meyer. In diesem Sommer seien die Preise erst um die Hälfte auf 1,20 Euro gestiegen, inzwischen würden bereits 2 Euro verlangt. „Früher haben wir mit 200 bis 300 Euro an Düngerkosten pro Hektar gerechnet, jetzt droht uns mehr als das Doppelte“, sagte Meyer.

Von Jens Heitmann